2018 MTV ücretleri ve borçları ne kadar GİB MTV ödemeleri ne zaman ve nasıl ödenecek

MTV vergi hesaplama işlemi, ödeme döneminin yaklaşması nedeniyle araştırılmaya başlandı. MTV ödeme son tarihi hangi gün? Gelir İdaresi Başkanlığı, MTV ödemeleri için ne açıklama yaptı? GİB 2018 MTV ödeme son tarihi ne zaman? MTV nasıl hangi bankalara ödenir? MTV ödemeleri için hangi araç kaç TL ödeyecek? soruların yanıtları star.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen MTV sorgulama işlemi artık internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) son ödeme tarihini öğrenmek isteyenler için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. 2018 yılında Motorlo Taşıtlar Vergisi ilk taksit ödemesi son ödeme tarihi yaklaştı. GİB, vergilerin ödeneceği bankaları açıkladı. GİB MTV ödemeleri borç sorgulamaları ve işlemlerin nasıl yapılacağı açıklandı. İşte GİB 2018 MTV ödeme son tarihi ve ücretleri...

MTV SON ÖDEME TARİHİ NEDİR?



Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi başladı ve 31 Ocak 2018'de ödemelerin son günü olacak.



MTV ÖDEMESİ HANGİ BANKALARDAN YAPILIYOR?



MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.



1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.



2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.



3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.



4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.







GİB'TEN MTV ÖDEMESİ İÇİN AÇIKLAMA



Ödemesini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapacaksanız; öncelikle "www.gib.gov.tr" adresine gidin. Siteye girdiğinizde üst kısımda, "Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödeme dönemi başladı. Ödeme için tıklayınız." yazısını göreceksiniz. Bunun yanı sıra sayfanın alt kısmında yer alann "Hızlı Erişim" bölümünde baştan üçüncü sırada "Borç Sorgulama ve Ödeme" butonu yer almaktadır. Farenin imlecini butonun üzerine getirdiğinizde bölümün ayrıntıları görünecektir.



Bunlar; 7020 Borcu, 6736 Borcu, Gelir Vergisi Borcu, MTV Borcu ve Genel Borç'tur. Bu seçeneklerden MTV Borcu seçeneğine tıklayın. Bunu yapmanızın ardından açılan formda T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, anne kızlık soyadının 1. ve 2. harfi, anne,baba, eş ya da çocuğunuza ait bir T.C. Kimlik Numarası bilgilerini girin. Son olarak doğrulama kodunu belirtilen bölüme yazın ve "Giriş" butonuna tıklayın. Sayfaya giriş yaptıktan sonra borcunuzun dökümü yapılacaktır. Bu dökümden ödemesini yapacağınız borcu seçin. Ardından "Öde" seçeneğine tıklayın. Ödemek için kredi kartı veya bankamatik kartınızı kullanabilirsiniz.



MTV HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



MTV hesaplama işlemini de yaşadığınız şehrin vergi dairesine giderek gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirdikten sonra ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Maliye Bakanlığı gelişen internet teknolojine ayak uydurarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet uygulamasını geliştirmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi bölümünden birçok vergi işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İnternet vergi dairesi bölümünden borç sorgulama, borç ödeme, vergi borcu hesaplama ve ödeme, kira beyannamesi gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. MTV hesaplama işlemini de internet vergi dairesi bölümünden gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama işlemini gerçekleştirdikten sonra ödeme işlemini de bölümden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Bu işlemlerin hepsini internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.



MTV hesaplama işlemi için ilk önce internet üzerinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine giriş yapmanız gereklidir. İnternet teknolojisi geliştikten sonra birçok işleminizi internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kurum ve kuruluşlar internet uygulamalarını geliştirerek vatandaşlara internet üzerinden hizmet vermektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı da bu kurumlardan bir tanesidir. Maliye Bakanlığının bir hizmeti olan Gelir İdaresi Başkanlığının internet uygulamasına giriş yaparak vergi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine giriş yaptıktan sonra bu bölümden internet vergi dairesi bölümüne giriş yapmanız gereklidir. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine giriş yaptıktan sonra e-işlemler bölümünü seçmeniz gereklidir. Açılan seçeneklerden motorlu taşıt vergi dairesi bölümü bulunmaktadır.







Bu seçeneği seçtikten sonra T.C. kimlik numarasını girmeniz gereklidir. Daha sonrasında doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak sisteme girmeniz gereklidir. Daha sonrasında annenizin kızlık soyadının 1. harfini ve ikinci harfini sisteme girmeniz gereklidir. Son olarak da annenizin babanızın eşinizin veya çocuğunuzun T.C. kimlik numarası girildikten sonra son olarak ekranda gördüğünüz güvenlik kodunu gerekli yere girmelisiniz. Giriş yaptıktan sonra aracınızın bilgilerini sisteme girmeniz gereklidir. Araç tipi, aracın yaşı, motor silindir hacmi bilgileri girildikten sonra ödenecek yıllık tutar bilgisi karşınıza gelecektir. MTV hesaplama işlemini gerçekleştirdikten sonra da ödemeniz gereken miktarı anlaşmalı bankların kredi kartları ile ödeyebilirsiniz. Bu işlemlerin hepsini internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.



HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?



Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.



MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.



MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;



1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;



2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.



MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.









İnternet aracılığı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulaması işlemlerinizi gerçekleştirmek için, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi web adresine giriş yapmanız yeterli olacaktır.Böylece, Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili merak etmiş olduğunuz vergi miktarı ve ödeme şartları ile ilgili bilgilere ulaşmanız mümkün olacaktır. Üstelik, Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili tüm bu bilgileri, sadece internete giriş yaparak öğrenmeniz mümkün olacaktır. Böylece, bulunduğunuz yerden, hiç yorulmadan ve pratik bir şekilde, Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama işlemlerinizi tamamlamış olursunuz.



Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama işlemlerini internet aracılığı ile yapmayı tercih eden vatandaşlar nasıl bir yol izlemek durumunda olabilirler? Bu sorunun yanıtını, sizler için araştırıp hazırlamış olduğumuz aşağıdaki haberimizi sonuna kadar okuyarak öğrenebilirsiniz. Bu durumda, eğer sizler de, internet aracılığı ile yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız haberimizi sonuna kadar takip etmenizi tavsiye ederiz.



O zaman, internet aracılığı ile online olarak yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama işlemlerinizi, şu şekilde yapabilmeniz mümkün olacaktır;



· İnternet aracılığı ile online olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama işlemlerinizi başlatabilmek için ilk önce, GİB’in (Gelir İdaresi Başkanlığı) resmi web adresi olan https://spos.gib.gov.tr/Spos/Sorguadresine giriş yapınız.



· Hemen sonrasında burada açılacak olan sayfada, sayfanın üst kısmından, alt kısmına kadar şu şekilde yer alan ve sizden istenen;



· Alındı kimliği (Barkod),



· Ödeme Yılı,



· Plaka No,



· Tahakkuk/Belge/IMEI No,



· Ödeme tarihi,



· Toplam ödenen,



· Kredi Kart Numarası



· Gibi bilgilerinizi doldurunuz.



· Daha sonra son olarak, bu bölümlerin en alt kısmında yer alan ve sorgula yazan alana tıklayınız.



Bu aşamadan sonra, karşınıza Motorlu Taşıtlar Vergi miktarınız ile ilgili bir takım bilgiler gelecektir.Böylece, Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama işlemlerinizi tamamlamış ve bu konu hakkında bilgi almış olursunuz. Üstelik, biraz önce anlatmış olduğumuz aşamaların devamında, eğer isterseniz, Motorlu Taşıtlar Verginizi, yine internet yolu ile ödeyebilirsiniz.

MTV NEDİR?



Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.



Motorlu Taşıtlar Vergisi her sene Ocak ve Temmuz aylarında ödenmektedir. Bu MTV miktarı hesaplanırken, aracın cinsi, aracın yaşı ve silindir hacmi gibi etkenler dikkate alınmaktadır. Her sene başında ne kadar MTV ödeneceği açıklanmaktadır. Daha sonra bu miktar vergi dairelerine, anlaşmalı bankalara veya İnternet üzerinden GİB İnternet sitesine yatırılmaktadır. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde belirli kavramlar bulunmaktadır.



MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Motorlu taşıtlar vergisi hesaplama yönteminde araç yaşı, motor hacmi ve ve araç cinsi gibi faktörlerin belirleyici olduğuna daha önce dikkat çekmiştik. Ödemeniz gereken MTV tutarını kendiniz hesaplayabileceğiniz gibi, yine GİB’in web sitesi üzerinden MTV hesaplama 2017 aracı ile de hesaplama işlemini yapabilirsiniz. Araç vergisi hesaplama aracını kullanırken aracınızın model yılı, araç tipi, aracın yaşı ve motor silindir hacmi değerlerinin girişini yaparak hem yıllık toplam tutarı, hem de yılın ilk 6 ayı ve ikinci altı ayı için ödeyeceğiniz dönemsel tutarı net olarak hesaplayabilirsiniz. Ancak MTV hesaplaması işlemini yaparken araç bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olmalısınız.



Aksi takdirde yanlış araç bilgileri ile yapılan bir hesaplama sonucunda ortaya çıkan tutarla, ödeme işlemi sırasında karşınıza çıkacak olan tutar arasında büyük farklar görebilirsiniz. Aracınızla ilgili en net bilgiler araç ruhsatınız da yer aldığı için, hesaplama sırasında da aracın ruhsatını mutlaka yanınızda bulundurmalısınız.