2018 Radar cezası kaç lira oldu Hız limiti aşmanın cezası ne kadar Yeni yıla girilmesi ile birlikte 'Hız limiti aşmanın cezası ne kadar? 2018 Radar cezası kaç lira oldu?' soruların yanıtları merak konusu oldu. Trafik görevlileri, araç seyirlerinin can ve mal güvenliği açısından sorunsuz bir şekilde sağlanması açısından kara yollarında hız limiti uygulamaktadır. Yani otobüs, minibüs, otomobil, kamyonet gibi çeşitli kara araçları kara yollarında, yol durumuna göre en fazla belirli hızda gidebilirler. Bu sadece sürücünün can güvenliği için değil aynı zamanda kara yollarında bulunan her insanın can güvenliği için büyük önem arz etmektedir. Emniyet ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin imzaladığı protokolle hız limitlerini aşan sürücüler anında belirlenip, interaktif olarak uyarılacak ve caza kesilecek. İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarına karşı “interaktif mesaj” adlı yeni bir sistemi devreye sokmaya hazırlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında imzalanan “İnteraktif Uyarı ve İnteraktif Denetim Sistemi” projesi 2018 yılı içinde pilot uygulama olarak başlatılacak. Hızlı limitini aşan sürücüye anında uyarı gönderecek olan “interaktif mesaj” sistemi, araçlara takılacak özel bir cihazla çalışacak. Hız limitini aşan sürücüyü anında tespit edecek olan cihaz, bu durumu sistemin bağlı olduğu merkeze bildirecek. İşte 2018 Radar hız limiti cezaları ve ödeme işlemleri...

YOL DURUMUNU DA BİLDİRECEK



Akşam'ın haberine göre bu bildirimin ardından sürücüye “dikkat hız limitini aştınız” mesajı gelecek. Hız limitini aşan sürücülere bu yolla ceza işlemi de uygulanacak. Sistem ayrıca yol durumuyla ilgili bilgilendirme yapacak.Kaza noktaları, buzlanma, yol çalışması ve yağış gibi gelişmeleri de sürücüyle paylaşacak.







TRAFİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLMELİ



Bu yıl içinde uygulamaya girecek bir başka yenilik ise “trafik adabı” projesi olacak. İstanbul Bağdat Caddesi gibi caddelere trafik adabına ilişkin ışıklı panolar yerleştirilecek. Trafikte diğer araçların ve yayaların haklarını ihlal eden sürücüler sloganlarla uyarılacak.



TRAFİKTEN MEN EDİLMELİ



TBMM Trafik Alt Komisyonu’ndan trafik sorunu için dikkat çekici öneriler geldi. Komisyon’un AK Partili üyesi İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, başta İstanbul Bağdat Caddesi olmak üzere büyükşehirlerin cadde ve sokaklarının sorumsuz sürücüler tarafından ralli pisti gibi kullanıldığına dikkat çekti. Cezaların caydırıcı olmadığını vurgulayan Yıldırım, bu tür sürücülere ait araçların trafikten men edilmesi gerektiğini açıkladı.



RADAR CEZALARI NASIL KESİLİR?



Öncelikle aşırı hız cezalarının yani radar cezalarının nasıl kesildiğini anlatmak istiyorum. Radar cezaları kesilirken üç farklı yöntem kullanılmaktadır. İlk yöntem olarak belirli noktalarda sivil veya resmi polis ekipleri hız ölçüm cihazları ile beklemekte ve hız sınırını aşan kişilere ceza kesmektedir. İkinci yol ise yollara yerleştirilmiş olan kamera sistemleridir. Bu yöntem ile belirli noktalar arasında konulan kameralar ile mesafe ve hız tespiti yapılır. Şayet belirli noktalar arasını belirtilmiş olan zamandan önce alırsanız hızlı gitmişsiniz demektir ve tarafınıza ceza yazılır. Bu sistemlere EDS denilmektedir. Üçüncü yöntem ise gezici araçlarda yapılan uygulamadır. Bu araçlar trafikte seyir halindeyken kimlerin hız sınırını aştıklarını rahatlıkla tespit edebilmektedirler.



2018 Hız Sınırı Cezaları – Radar Cezaları



Hız sınırını belirli oranlarda %10, %30 gibi aşmanız durumunda tarafınıza ceza yazılacaktır. 2018 yılı için açıklanmış radar cezası: Yönetmeliklerde belirlenmiş hız sınırlarını aşan sürücülere, aştıkları orana göre para cezası ve ceza puanı verilir. Detaylar haberin devamında…Bu hız aşım cezaları miktarı 2018 için aşağıdaki tablodaki gibidir.







2018 Hız Limitleri – Hız Sınırları



Aksi trafik tabelalarında belirtilmediği sürece hız limiti aşağıdaki tablodaki gibidir. Bu hız limitlerinin aşılması durumunda da sürücülere uygulanacak olan cezalar yazımız devamında verilmiştir.



Hız Sınırını %10’dan az aşarsak ceza öder miyim?



Radar cezaları uygulanırken sürücüler için belirli hata payları verilmiştir. Bu hata payı tüm hız limitleri için %10 olarak belirlenmiştir. Örneğin 100 hız limiti olan bir yerde 105 ile gitmeniz durumunda tarafınıza ceza yazılmayacaktır. Ancak 110 ile giderseniz ceza ödemek zorunda kalırsınız. YORUMLAR 0

