"2018 sadakat programlarının yılı olacak"

Bu yıl “Redefining the Good Life” (İyi Yaşamı Yeniden Tanımlamak) mottosuyla düzenlenen konferansta ulusal ve uluslararası arenadan sektör liderleri ve fikir önderleri görüşlerini ve çalışmalarını davetlilerle paylaştı.

Konferansın sosyal medya sponsoru Markakod ve sektörlerinde öncü ulusal ve uluslararası pek çok firma için sadakat projeleri gerçekleştiren Tutkal Bilişim’in yönetici ortağı Ahmet Göker, “Dijital Çağda Marka Bağlılığı” başlıklı panele iş ortaklarından Kalekim’den İlker Emiroğlu (PMO) ile konuşmacı olarak katıldı.

“Değişen tüketici davranışlarını analiz etmede Büyük Veri önem taşıyor”

Günümüzün değişen toplumsal ihtiyaçları karşısında markalar için müşteri sadakati yaratmanın öneminden ve müşteri sadakatinin marka sürdürülebilirliğine katkısından söz eden Göker, dijitalleşme ile tüketicilerin artık istedikleri ürün ve hizmete kolaylıkla ulaşabildiğini, inceleyebildiğini ve kıyaslayabildiğini, bunun da tüketici davranışlarında önemli bir değişikliğe sebep olduğunu dile getirdi. Göker, “Değişen tüketici davranışlarını anlama ve sadık müşteriler yaratma noktasında veri analizi büyük önem taşıyor” dedi.

Datayı anlamanın, anlamlandırmanın ve birbiriyle ilişkilendirmenin müşteriyi yönetme ve bağlama adına işletmelere paha biçilemez yönlendirmeler sağladığını ifade eden Göker, sadakat programlarının değişen tüketici davranışlarını ölçme ve müşteri bağlılığını yaratmada firmalara önemli bir rekabet avantajı yarattığını, bu sebeple de 2018’in sadakat programlarının yılı olacağını söyledi.

İş ortaklarının müşterileri ile etkileşimlerini ve müşteri sadakatlerinin sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Göker, data analizinde Yapay Zekâ altyapısını kullanmak için TÜBİTAK’la bir çalışma içerisinde olduklarını da dile getirdi.

Ustaları ve nihai tüketiciyi bir araya getiren uygulama

2001 yılında kurulan ve bugün 55.000 üyesiyle Türkiye’nin en geniş usta platformu olan Kalekim Usta Kulübü’nün sadakat programlarını 2013’ten bu yana yönettiklerini ifade eden Göker, online-offline ve mobil platformlar için tasarladıkları çalışmalarla Kalekim’in ulaştığı müşteri bazını sadakat programlarıyla perçinlediklerini dile getirdi. “Kalekim’in ustalar ve tüketicileri bir araya getirmek fikrinden hareketle, yaptığımız analizler sonucunda ustaların ve nihai tüketicilerin ihtiyaç duyduğu platformlar olduğunu tespit ettik” diyen Göker, yakın zamanda Kalekim’in geniş usta ve tüketici ağının B2B ve B2C’yi kapsayan, içerisinde e-ticaretten mobil uygulamaya kadar pek çok ayağı olan büyük bir ekosistem haline geleceğini söyledi.

İlker Emiroğlu: Pazar lideri Kalekim’den Uçtan Uca Müşteri Deneyimi

Aynı oturumda söz alan İlker Emiroğlu, Kalekim ana müşteri grubu olan ustaları mesleki anlamda eğitmek ve onlara yeni iş imkânları sağlamak için 2001’de Kalekim Usta Kulübü’nü kurduklarını ve bu kapsamda Türkiye’nin 81 ilinde eğitimler, seminerler düzenlediklerini dile getirdi.

Şu an 55 bin üyesi bulunan Usta Kulübü’nü içinde bulunulan zamanın koşullarına uyumlu hale getirmek için sürekli bir çalışma içerisinde olduklarını da ifade eden Emiroğlu, kuruluşundan itibaren Kalekim Usta Kulübü’nü dijitalleştirme aşamalarından bahsetti. Bu uygulamaları zenginleştirmek adına 2016’dan itibaren yeni bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Emiroğlu, tüm müşteri yolculuklarını analiz ederek “Dijital Dönüşüm Projesi”ni başlattıklarını ve en uçtaki müşterilerine dahi ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“Önümüzdeki günlerde iki yeni dijital projemizin lansmanını yapacağız. Bu projelerimizde hem usta ve nihai müşterilerimizi daha yakın hale getireceğiz hem de son kullanıcılarının tasarım dışında satın alma sürecine de maksimum düzeyde katılabildiği bir platform oluşturmuş olacağız” diyen Emiroğlu, amaçlarının ustalar ve tüketicilerle birlikte sürdürülebilir bir iş modeli yaratmak olduğunu söyledi.