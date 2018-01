Verem ve SSPE hastalarına aylık mı bağlanacak? Ne kadar maaş verilecek?

Verem ve SSPE hastalarına aylık mı bağlanacak? 2018 Verem ve SSPE hastalarına ne kadar maaş verecekler? Verem ve SSPE hastalarına maaşları için başvurular ne zaman? Ödemeler nasıl yapılacak? soruların yanıtları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, her yılın Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” sebebiyle Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bir protokol imzalandığı duyuruldu. İmzalanan protokole göre bakanlık, verem (tüberküloz) ve SSPE hastalarına psiko-sosyal destek vereceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının iş birliğiyle verem ve SSPE hastalarına aylık bin 80 lira maddi yardım ile psikososyal destek verilecek. İşte 2018 Verem ve SSPE hastaları için aylık yardımı ve başvuru detayları ile ilgili ayrıntıları...



Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının işbirliği ile tedavileri süren kesin tanı konulmuş verem ve SSPE hastalarına hem psikososyal destek hem de aylık bin 80 lira maddi yardım verileceği bildirildi. Sağlık Bakanlığınca "71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haftanın her yıl ocak ayının ilk pazarı itibarıyla başladığı anımsatıldı.







PSİKO-SOSYAL DESTEK



Dünyada ilk defa gerçekleştirilen protokole göre Sağlık Bakanlığı, 2018 yılının başından itibaren kriterlere uyan ve kesin tanı konulmuş verem (tüberküloz) hastalarına, psikologlar ve sosyal çalışmacılar tarafından psiko-sosyal destek verecek. Ayrıca bakanlık, bu hastalara hayatlarını kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri için bin 80 TL nakdi yardımda bulunacağını ve yardımların tedavi bitiminden 6 ay sonrasına kadar devam edeceğini duyurdu.



VEREMLE SAVAŞ SÜRÜYOR



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın devamında, tedbir alınmadığında kontrol altına alınması oldukça zor olan verem hastalığı ile mücadelede başarılı çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Öte yandan ülkemizde teşhis ve tedavisinin ücretsiz olarak yapıldığı tüberküloz hastalığının, yılda yüzde 6-7 oranında azalış gösterdiği, ayrıca 2005 yılında verem savaş dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz hasta sayısının 20 bin 535 iken 2016 yılında 12 bin 417’ye gerilediği açıklandı.



Türkiye'de yürütülen başarılı kontrol çalışmaları sonucunda veremli hasta sayısının her yıl yaklaşık yüzde 6-7 oranında azaldığı bilgisi verilen açıklamada, 2005'te 20 bin 535 olan verem savaş dispanserlerine kayıtlı tüberküloz hasta sayısının 2016'da 12 bin 417'ye gerilediği bildirildi.



Veremin (tüberküloz) düzenli tedaviyle tümüyle iyileştiği, hava yoluyla bulaşması sebebiyle tedbir alınmadığında kontrol altına alınmasının da oldukça zor olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'de tüberküloz hastalığının teşhis ve tedavisinin ücretsiz yapıldığı hatırlatıldı.





Tüberküloz hastalarına psikososyal destek



Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında bir protokol imzalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Protokole göre dünyada ilk defa ülkemizde, 2018'in başından itibaren kriterlere uyan, kesin tanı konulmuş tüberküloz hastalarına psikologlar ve sosyal çalışmacılar tarafından psikososyal destek verilecektir. Ayrıca bu hastalara hayatlarını kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri için nakdi yardımda bulunulacaktır. Bu yardımlar hastalığın tedavisinin bitiminden 6 ay sonrasına kadar devam edecektir.







Hastalar, Bakanlığımıza bağlı verem savaş dispanserleri tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bizzat dilekçe ile başvurmaları için yönlendirilecektir. Uygun bulunan hastalara yardımlar, aylık nakdi maaş kartı yolu ile verilecektir. Yardımın devam edebilmesi için hastaların tedavi programlarına uymaları gerekmektedir. Bu kapsamda verem ve SSPE hastalarına tedavi süreleri boyunca aylık bin 80 lira verilecektir."



Açıklamada projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine teşekkür edildi.



VEREM HALA TEHLİKELİ Mİ?



Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının işbirliği ile tedavileri süren kesin tanı konulmuş verem ve SSPE hastalarına hem psikososyal destek hem de aylık bin 80 lira maddi yardım verileceği bildirildi. Sağlık Bakanlığınca "71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haftanın her yıl ocak ayının ilk pazarı itibarıyla başladığı anımsatıldı.



Halk arasında 'verem' olarak adlandırılan 'Tüberküloz'un hala dünya genelinde önemli bir sağlık problemi olarak insanların sağlığını tehdit etmeye devam ettiği belirtildi.



1-7 Ocak Verem Haftası ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Köksal Hamzaoğlu, Tüberküloz'un dünyada ölüme yol açan 10 nedenden biri olduğunu söyledi. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin tüberküloz basili ile enfekte olduğunu ve bu insanların yüzde 10'unda yaşamlarının bir döneminde verem hastalığının ortaya çıkacağının düşünüldüğünü ifade eden Hamzaoğlu "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 'Küresel Tüberküloz Raporu'na göre, dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı ve tüberkülozdan ölümler (insidans ve mortalite hızları) düşmektedir. Buna rağmen küresel tüberküloz yükü halen çok yüksektir. Dünya genelinde 2015 yılında 10,4 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmıştır. Tüberküloz 2015'te dünyada en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisidir. DSÖ Raporuna göre 2015 yılında 1,8 milyon insan tüberkülozdan hayatını kaybetmiştir" dedi.







Ülkemizde 2015 yılında Verem Savaş Birimlerine kayıtlı toplam tüberküloz hastasının 12 bin 772 olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu "Bu hastaların yüzde 56'sı erkek, yüzde 44'ü kadındır. Hastaların yaklaşık yüzde 64'ü akciğer tüberkülozudur. Yeni tespit edilen verem hasta sayısı her yıl ortalama yüzde 6-7 oranında azalmaktadır. İlimizde 2015 yılında 112 tüberküloz hastası tespit edilmiş ve tedavi altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.



HASTALIĞIN BELİRTİLERİ



"Tüberküloz tedavi görmemiş aktif tüberkülozlu kişilerin, öksürme ve hapşırmasıyla ortama yayılan mikrobun solunum ile alınması sonucu bulaşır" diyen Hamzaoğlu "Bulaştırıcılıkta; basil kaynağıyla karşılaşma süresi, ortamın genişliği ve havalanması önemlidir. En çok hastanın aile bireylerine ve yakın çalışma arkadaşlarına bulaşmaktadır. Vücut direnci düştüğü zamanlarda tüberküloz mikrobu tüberküloz hastalığına sebep olmaktadır. Tüberküloz hastalığı klinik belirtilerin ortaya çıktığı durumdur. Tüberküloz hastalığı en çok akciğeri tutar, ancak vücudumuzdaki bütün organları tutabilmektedir. Verem hastalığı belirtileri arasında; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, gece terlemesinin yanında öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı ve nefes darlığı gibi solunum yakınmaları da görülmektedir. Yakınmalar genellikle hafif başlar ve yavaş ilerler. Bu nedenle, birçok hasta doktora başvurmakta gecikir. Bazıları da yakınmalarını sigara ya da başka bir nedene bağlar. Doktora başvuru gecikince, hastalık akciğerleri ya da tutulan diğer organları tahrip eder. Üç haftadan uzun süren öksürüğü olan vatandaşlarımız erken tanı için en yakın sağlık kurumuna başvurmalıdır. İlimizde, tüm Aile Sağlığı Merkezleri ile Ortahisar Toplum Sağlığı Merkezi Verem Savaş Biriminde şüphelilerin ücretsiz muayenesi ve balgam örnekleri alınarak gerekli tetkikleri yapılmaktadır. Verem Savaş Dispanser Birimimizde ücretsiz olarak şüpheli bireylerin akciğer grafileri, mikrofilmleri ve balgam tetkikleri yapılmaktadır" diye konuştu.



TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ



Tüberküloz teşhisi konulan hastaların tedavilerinin ücretsiz olarak sağlık personellerinin kontrolünde DGT (Doğrudan Gözetimli Tedavi) ile gerçekleştiğini kaydeden Hamzaoğlu "Tedavi ile basil sayısı çok kısa sürede azalır. Hastaların çoğunda ortalama 2-3 haftada bulaştırıcılık yok olur ve şikayetleri azalır. Hasta iyileştiğini düşünerek ilaçlarını almaması durumunda, hem hastalığın tedavi süresi çok uzamakta, hem de ciddi maliyetler ortaya çıkmaktadır. Tüberküloz tedavisi doktor gözetiminde aksatılmadan planlı bir şekilde yapılmalıdır. Düzenli yapılan her tedavi hem başarılı sonuç vermekte, hem de tedavi maliyetini düşürmektedir. Yeni tüberküloz hastalarının standart tedavisinde genellikle ilk iki ay dört ilaçla ve daha sonra 4 ay 2 ilaçla olmak üzere toplamda altı aylık tedavi uygulanmaktadır. BCG (verem) aşısı, özellikle çocuklarda yaygın ve öldürücü tüberküloz hastalığını önlemede çok etkilidir. Tüberkülozla mücadelenin temelini oluşturan BCG aşısı bebeklere Aile Sağlığı Merkezlerimizde 2. ayın sonunda ücretsiz olarak yapılmaktadır" şeklinde konuştu.