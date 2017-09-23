2018’de doğalgazsız il kalmayacak

Türkiye'nin tüm illeri 2018 yılı itibariyle doğalgaza kavuşacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bir süre önce ihalesini yaptığı Artvin, Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi'de şirketlerin lisanslama işlemlerini tamamlandı. Ağrı'da 2017 kış sezonundan önce konutlarda doğalgaz kullanılması öngörülüyor. Kalan yerlerde ise 2018 yılı kış sezonundan önce doğalgaz verilmesi hedefleniyor.

BERAT ALBAYRAK: KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz aylarda "2017 ve 2018 yılında çok büyük bir doğalgaz hamlesi için düğmeye bastık. Sadece 81 ili tamamlamayacağız. 200-250 ilçemizde yaklaşık 1 milyon aileyi bu iki yılda 5 milyar liradan fazla yatırım yaparak doğalgaz konforuyla buluşturacağız. Hizmet ortada. Hakkari'ye kadar doğalgazın gitmediği ilimiz kalmayacak. Doğudaki vatandaşlarımızı istismar eden, imkansızlık içinde bırakmak için elinden geleni yapan hatta onları katleden bu alçak örgüte rağmen, bu hain örgüte inat biz Hakkari'ye de Şırnak'a da doğalgazı getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulunmuştu.

HAKKARİ, ŞIRNAK 2018

EPDK tarafından şimdiye kadar yapılan ihaleler sonucunda 63 dağıtım bölgesi için dağıtım lisansı verildi. Bu yılın mart ayında "Artvin" ile "Hakkari, Şırnak, Yüksekova, Cizre, İdil ve Silopi" için doğalgaz ihaleleri yapıldı. Böylece 81 ilin tamamını kapsayacak şekilde 72 adet doğalgaz dağıtım lisansı yürürlüğe girmiş oldu. EPDK'nın yaptığı planlamaya göre Artvin, Hakkari, Şırnak, Cizre, İdil ve Silopi 2018 yılında doğalgaza kavuşacak. Yüksekova'da ise gaz arzı 2019 yılını bulacak.

2019'DA 550 İLÇEYE DOĞALGAZ

EPDK yetkililerinin verdiği bilgiye göre 323 ilçe ihaleler kapsamında, 181'i de genişleme işlemleri sonucunda toplam 504 ilçe doğalgaz dağıtım bölgeleri kapsamına alındı. Bu ilçelerden 347'sinde doğalgaz kullanılıyor. Yetkililer, lisans kapsamına alınmış ancak henüz gaz arzı sağlanamamış ilçelerde yatırımların devam ettiğini belirterek, 2017-2019 yılları arasında doğal gaz arzı sağlanması planlanan 222 ilçe ve beldeyle birlikte 2019 yılı itibarıyla 550'nin üzerinde ilçeye doğal gaz kullanımının sağlanmasının planlandığını belirttiler. 2017 yılı ağustos ayında lisans kapsamına Balıkesir'e bağlı İvrindi, Havran, Edremit, Burhaniye, Kepsut, Bigadiç, Giresun'a bağlı Bulancak, Espiye, Keşap, Konya'ya bağlı Karapınar alındı. Bu ilçeler içinde Karapınar'a 2017 yılı içinde gaz verilmesi planlanıyor. Diğer ilçelerde ise planlanan tarih 2018.

BU YIL 99 İLÇE TAMAMLANDI

Yetkililer, alınan son kararlarla birlikte, 2017 yılında gaz arzı sağlanması hedeflenen 112 adet ilçe ve beldeden 99 adedinin lisanslama işlemlerinin tamamlandığını belirterek, söz konusu ilçelerde gerek iletim hattı yatırımları gerekse de şehir içi yatırımlarının gerçekleştirildiğini söylediler. Geriye kalan 13 ilçe içinden 9 ilçe için ilgili dağıtım şirketleri tarafından EPDK'ya genişleme başvuruları yapıldığı, bunlardan 1 tanesinin genişleme işlemleri Kurul tarafından onaylandığı kaydedildi. 8 ilçe için ise Belediye Meclis Kararlarının alınması ve EPDK'ya sunulmasının beklendiği ifade edildi (Sabah)