2018’de erken rezervasyon yüzde 60 arttı

Antalya'da basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017 yılını değerlendirip, 2018 ve sonrasına yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Kurtulmuş, geçen yılı 2015 ve 2016’nın kayıplarını telafi etmek için çok iyi rakamlarla kapatan turizm sektörünün, 2018’i de çok iyi geçireceğini söyledi. Yüzde 50’ye varan fiyat avantajlarının sunulduğu erken rezervasyon rakamların değerlendiren Bakan Kurtulmuş, 2017’nin 32.4 milyon turist sayısı ve yaklaşık 26 milyar dolar turizm geliriyle tamamlandığını hatırlattı. Kurtulmuş, turizm gelirinde yüzde 17, turist sayısında da yüzde 28 artış olduğunu, Rusya’dan yaklaşık 5 milyon, Almanya’dan da 3.5 milyon ziyaretçinin geldiğini söyledi. 2018’de tur operatörlerinden gelen erken rezervasyon konusunda ciddi bir kıpırdanma olduğunu belirten Kurtulmuş, ülkelere göre erken rezervasyon rakamlarının geçen yıla oranla yüzde 20 ile yüzde 60 arasında artış gösterdiğini söyledi. Kurtulmuş “Her turistin 1.000 dolar bırakabileceği bir çıkışı yapmamız gerekiyor” dedi.

UZAK DOĞU AÇILIMI

2018 hedefinin 36 milyon turist ve 34 milyar dolar turizm geliri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, yeni pazarlara da açıldıklarını belirterek, “Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Endonezya ve Malezya gibi Asya ülkelerini yeni pazarlar olarak görüyoruz. Bu 6 ülkenin nüfusu dünya nüfusunun yarısı ve her birisinde kuvvetli orta sınıf var” dedi.

AKM’yi 2019’a yetiştirmeyi planladıklarını belirten Kurtulmuş, Kuleli Askeri Lisesi için “Burayı prestij müzesi haline getireceğiz” dedi. Kurtulmuş, Topkapı Sarayı’ndaki restorasyon faaliyetlerinin de sürdüğünü, sarayı tamamıyla Osmanlı kültür sanat alanına dönüştüreceklerini söyledi.

9 BİN DOLAR DESTEK

Kruvaziyer turizmine destek olacaklarını da belirten Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş “Kruvaziyer turizm de son 2 yılda durdu. ABD ile vize krizinin aşılmasıyla burada da ciddi bir ivmenin olacağını düşünüyoruz. 2018 yılı için 36 milyon turist ve 34 milyar dolarlık bir turizm geliri elde etmemiz hiç de zor değildir. Eğer gelişmeler böyle devam ederse, bu projeksiyonlar 2018 yılına gerçekten yansırsa bu şekilde olacaktır diye düşünüyoruz. Ayrıca, seyahat acentelerine verdiğimiz destekleri devam ettiriyoruz, yani en son 9 bin dolara kadar bu destekleri çıkartıyoruz” diye konuştu.