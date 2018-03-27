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202 yıllık ABD silah devi Remington iflas ediyor

ABD'nin en büyük silah üreticileri arasında yer alan 202 yıllık Remington firması iflas koruma başvurusunda bulundu.

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Şirket, son dönemdeki zayıf satışlar nedeniyle iflas koruma başvurusu yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı.
 
Son dönemde zor günler geçiren Remington, Şubat ayında yaptığı açıklamada 950 milyon dolarlık borcunu azaltmanın yollarını aradığını duyurmuştu.
 
2007'DE EL DEĞİŞTİRDİ
 
1816 yılında New York'ta kurulan şirket daha sonra Kuzey Carolina'ya taşınmıştı. Remington, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında ABD ve müttefiklerinin kullandığı mühimmatın yarısını sağladı.
 
2007 yılında 118 milyon dolara Cerberus'a satılmıştı.
 
SATIŞLAR ÖNCE YÜKSELDİ SONRA DÜŞTÜ
 
Satışın ardından şirketin satışlarında ciddi bir hareketlenme görüldü. 2002 yılında 3.3 milyon adet olan silah üretimi 2012 yılında 8.6 milyon adete kadar çıktı.
 
Ancak 2012 yılında Connecticut'ta bir ilkokula yapılan ve 26 çocuğun ölümü ile sonuçlanan saldırıda Remington marka bir tüfeğin kullanıldığının ortaya çıkması işleri kötüleştirmeye başladı.
 
Satışlardaki düşüş o dönemden bu yana devam ederken, Trump'ın ilk dokuz ayında da yüzde 27.5 oranında bir düşüş görüldü.
 
(Habertürk)

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