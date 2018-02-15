2020 Hava Olimpiyatı Türkiye’de yapılacak

Olimpiyatlar için Türkiye ve ABD finale kalırken, FAI oy birliği ile Türkiye’den yana karar verdi. İlgili anlaşma, Lozan’daki Olimpiyat Müzesi’nde yapılan törende, Uluslararası Hava Oyunları Komitesi Başkanı Frits Brink ile Türk Hava Kurumu Başkanı Kürşat Atılgan tarafından imzalandı. Eylül 2020’deki olimpiyat yarışları 14 gün sürecek. Olimpiyatlara hazırlık için çok çalıştıklarına dikkat çeken THK Başkanı Atılgan, Türkiye’de Havacılığa verilen önemi anlatmak için THK’nın Atatürk tarafından kurulduğunu anımsattı. Törene Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı da katıldı. Büyükelçi Saygılı, anlaşmanın Türkiye için başarı hikayesi olduğuna dikkat çekti.