İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Celep: 2023 hedeflerine artık daha yakınız

Türkiye’nin lokomotif sektörü inşaat, büyümesini hızla sürdürüyor. 200’den fazla sektöre kaynak oluşturan konut üreticileri, ekonominin adeta can damarı haline geldi. Son yıllarda birçok oyuncu bu alanda boy gösterse de, bazı markalar var ki bu işin en köklü ve en eskilerinden... 1989 yılından bu yana konut üretimi yapan İhlas Yapı da bu isimlerin başında geliyor. Markalı projeleri tüketici ile tanıştıran ve bugüne kadar 15 binden fazla konut üreten İhlas Yapı, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 28’inci yılında 3 yeni projeye imza atan ihlas Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep ile hem sektörü, hem yeni projelerini hem de Türkiye ekonomisini konuştuk. Celep, seçimlerin geride kalması ve sandıktan istikrarın çıkmasıyla birlikte Türkiye’nin yeni bir sürece girdiğini belirterek “Artık 2023 hedeflerine daha yakınız” dedi.

-2018 yılı İhlas Yapı için nasıl geçiyor?

2018 yılı sektörümüz açısından hareketli başladı. Seçim atmosferine girmemizle birlikte yerli ve yabancı yatırımcılar bir bekleme sürecine girse de, seçimlerin siyasi istikrarın devamıyla sonuçlanması hızlı bir hareketlilik sağladı. Şuan yaz döneminde olmamıza rağmen satışta olan projelerimizde ciddi anlamda bir hareketlilik görüyoruz. Eylül ayı itibariyle sektördeki hareketlenmenin daha da artacağına inanıyorum.

KURUM İYİ BİR SEÇİM

-Sektörün kalbinden gelen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Emlak Konut GYO projelerinde birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz ve yakından tanıdığımız Sayın Murat Kurum’un da Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görevini layıkıyla yerine getireceğine inanıyoruz. Sektörün içinden gelen ve deneyimli bir isim olarak kısa sürede inşaat sektörüne yönelik başarılı çalışmalara imza atacaktır. Bu noktada hem ülke ekonomimizin hem de sektörümüzün önünü aydınlık görüyoruz.

-Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve hedefleri hakkındaki düşünceleriniz neler?

Büyük Türkiye idealine ve 2023 hedeflerine artık daha yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Kanal İstanbul, yerli otomobil, savunma sanayi, üçüncü hava alanı, üçlü tüp geçit, nükleer santraller ve teknoparklar gibi makro projeler birer birer hayata geçiriliyor. Son 16 yılda yakaladığımız büyüme trendini dünya şaşkınlıkla izliyor. Ülkemizin, istikrarlı büyümesini sürdürüp, yakın gelecekte dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğine olan inancımız tamdır.

-İhlas Yapı’nın şu anda devam ettiği ve satışta olan projeleri nedir? Ne tür özelliklere sahip acaba?

AİLELER İÇİN KONUTLAR

Şirketimiz Beylikdüzü merkezde, toplamda 639 daire ve 44 adet dükkanın yer aldığı Marmara Evleri 4 projesini hayata geçiriyor. 1+1 dairelerin bulunmadığı Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri de yer alıyor. Projede daireler 127 metrekare ile 203 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Büyükçekmece’de, Marmara Denizi’nin yanı başında yer alan Bizim Evler Güzelce’nin yüzde 70’i ise deniz manzaralı dairelerden oluşuyor. Az katlı yapılaşmanın yer aldığı Güzelce’de sahile ve marinaya yürüme mesafesinde inşa edilen Bizim Evler Güzelce, 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor.