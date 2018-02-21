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2060 rakımlı dağın yamacında üretiyorlar

Muş'un Varto ilçesinde 2060 rakımlı dağın yamacına kurulan alabalık tesisinde, yavru alabalık üretimi için sağım işlemi yapıldı.

  • İHA
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Varto ilçesinde dağ yamacına kurulan tesiste yavru alabalık  üretimi için sağım işlemine başlandı. İlçeye bağlı Beşikkaya köyündeki alabalık tesisinde yılda 30 milyon  gök kuşağı, 7 milyon kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Alabalık üreticisi Abdurrahman Baltaş, yaptığı açıklamada, her yıl  şubat ve mart ayında alabalık sağımı yaptıklarını söyledi.
 
Balıkların çok hassas olduğunu ve stressiz ortamda yetiştirilmesi  gerektiğini ifade eden Baltaş, "Sağım zamanı gelmiş balıkları özel bölümlere  alıyoruz. Bir anaç balığından yılda bir defa olmak üzere 4 kez sağım yapıyoruz.  Alabalık temiz ve soğuk sularda yetişir. 2060 rakımlı dağ yamacına kurduğumuz  tesisimizde üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi.
 
Tesiste 8 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde 10 havuzda anaç  balıkların muhafaza edildiğini anlatan Baltaş, şunları kaydetti:
 
"Sağım zamanı gelen anaç balıklardan önce dişi olanı sağıyoruz, daha  sonra erkek anaç balıkların spermasını sağıyoruz. Dişi balıklardan sağdığımız  yumurtalar ile erkek balıkların spermasını karıştırıyoruz. 3 dakika döllenmesini  bekledikten sonra yumurtaları yıkayıp özel dolaplara koyuyoruz. Dolaplarda 45 gün  bekletilen yumurtalar canlanmaya başlıyor. Yumurtadan çıkan balıkları büyütmek  için küçük havuzlarda besliyoruz. Ardından alabalık çiftliklerine nakil yaparak  orada bir yıl büyümelerini sağlıyoruz. Bir yılın sonunda balıklarımız sofraya  hazır hale geliyor."

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