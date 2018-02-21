2060 rakımlı dağın yamacında üretiyorlar

Varto ilçesinde dağ yamacına kurulan tesiste yavru alabalık üretimi için sağım işlemine başlandı. İlçeye bağlı Beşikkaya köyündeki alabalık tesisinde yılda 30 milyon gök kuşağı, 7 milyon kırmızı benekli alabalık üretiliyor. Alabalık üreticisi Abdurrahman Baltaş, yaptığı açıklamada, her yıl şubat ve mart ayında alabalık sağımı yaptıklarını söyledi.

Balıkların çok hassas olduğunu ve stressiz ortamda yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Baltaş, "Sağım zamanı gelmiş balıkları özel bölümlere alıyoruz. Bir anaç balığından yılda bir defa olmak üzere 4 kez sağım yapıyoruz. Alabalık temiz ve soğuk sularda yetişir. 2060 rakımlı dağ yamacına kurduğumuz tesisimizde üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tesiste 8 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde 10 havuzda anaç balıkların muhafaza edildiğini anlatan Baltaş, şunları kaydetti:

"Sağım zamanı gelen anaç balıklardan önce dişi olanı sağıyoruz, daha sonra erkek anaç balıkların spermasını sağıyoruz. Dişi balıklardan sağdığımız yumurtalar ile erkek balıkların spermasını karıştırıyoruz. 3 dakika döllenmesini bekledikten sonra yumurtaları yıkayıp özel dolaplara koyuyoruz. Dolaplarda 45 gün bekletilen yumurtalar canlanmaya başlıyor. Yumurtadan çıkan balıkları büyütmek için küçük havuzlarda besliyoruz. Ardından alabalık çiftliklerine nakil yaparak orada bir yıl büyümelerini sağlıyoruz. Bir yılın sonunda balıklarımız sofraya hazır hale geliyor."