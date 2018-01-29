22 ülkeye Türk simidi yediriyor

Sokak simidini kurumsallaştırarak dünya pazarına açan Simit Sarayı’nın patronu Abdullah Kavukcu tam bir başarı hikayesi yazdı. 2002 yılında kurularak bugün 22 ülkede 430’a yakın şubesi bulunan marka günde 1 milyon misafir ağırlıyor. O tarihlerde gazetelerin ‘Simitten hamburgere rakip’ manşetlerini insanların alaya aldığını söyleyen Kavukcu “Biz hayallerimizi gerçekleştirdik ve başardık. Diğer markalar, ‘simitçi başardıysa, biz de başarırız’ diyorlar. Ben de tam olarak bunu istiyorum: Herkesin başarmasını. Türkler olarak birbirimize destek olduğumuzda, birlik olduğumuzda başaramayacağımız herhangi bir şey yok” diyor. Kavukcu ayrıca önümüzdeki dönemde yurt dışında daha hızlı büyümek istiyor. ABD pazarında hedef 500 mağaza…

- Simit Sarayı’nı anlatır mısınız? Nasıl kuruldu? En başta bu kadar büyük hayalleriniz var mıydı?

2002 yılında kurulduk. Bu işe ilk başladığımızda hayal olarak gördüğümüz bir şeyi gerçekleştirdik. Başladığımız zaman gazeteler manşet attı ‘Simitten hamburgere rakip’ diye ve insanlar çok dalga geçti. Mecidiyeköy’de ilk açtığımız mağazada ‘Ya bu kadar kira verilir mi? Bu çok geçici’ dendi. O dönem tam bankaların kriz dönemiydi, 2002 yılıydı. Çok hızlı bir şekilde mağazaları tutuyorduk. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman bizim Türkiye’de 10 senelik bir serüvenimiz oldu ve sonra da yurt dışına açılma serüvenimiz başladı. Yurt dışına açıldığımız zaman hayal olarak gördüğümüz şeyleri gerçekleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada ciromuzun yüzde 65’ini yurtdışından yapar hale geldik.

1 MİLYON MÜŞTERİ

- Kırılma noktanız yurtdışına açılmak mı oldu? Yurtdışında başarının sırrı neydi?

2012 yılından sonra yurtdışına açıldık. Çok hızlı büyüdük. Her ülkenin ayrı bir sistemi var. Ancak Türkiye’de başaran her marka, yurt dışında zaten başarabilir; en zor pazar Türkiye. Şu anda 22 ülkeye satış yapıyoruz ve ciromuzun yüzde 65’ini yurt dışından alıyoruz. 22 ülkede, 11 bin 250 çalışanımız var. 1 milyon müşteriye ev sahipliği yapıyoruz.

- Yurtdışında nasıl bakıyorlar markanıza?

Bizim 60 çeşit ürünümüz olmasına rağmen, Türkiye’de simitçi olarak tanınıyoruz. Yurt dışına gittiğinizde ise bakery zinciri olarak tanınmaya başladık. Oxford Street Caddesi’nde bugün 5 tane mağazamız oldu. Bugün 120 bin poundluk mağazamız da var. En düşük mağazamızın aylık kirası 70 bin pound. Yani yıllık 1 milyon 200 bin pound kira ödüyoruz.

- En hızlı büyüdüğünüz pazarlar hangileri?

Londra, markamız için çok kritik. Londra, Suudi Arabistan, Dubai şu anda en hızlı büyüdüğümüz ülkeler. Sırbistan’da 12 tane açtık. Londra’da şu anda şehrin en işlek caddesi Oxford’da 4 mağazamız var. 2018 sonuna kadar Londra’da 10 mağaza daha açacağız.

ABD’YE 500 MAĞAZA

- Mağaza sayınız nedir?

Şu anda 430’dan fazla mağazamız var. 2018’de 150 mağaza daha açacağız. Bunların 100’ü yurtdışında, 50’si Türkiye’de olacak. Türkiye’nin her noktasında olacağız. Orta vadede ise sözleşmesini yaptığımız, 3 yıl içinde açılacak 930 mağaza var. Sadece Amerika’da 500 mağaza açacağız.