22 ülkeye Türk simidi yediriyor
Türk simidini dünyaya açan Simit Sarayı, bugün 22 ülkede 430’a yakın mağazası ile faaliyet gösteriyor. Markanın patronu Abdullah Kavukcu “Türkler olarak birbirimize destek olduğumuzda, birlik olduğumuzda başaramayacağımız herhangi bir şey yok” diyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Sokak simidini kurumsallaştırarak dünya pazarına açan Simit Sarayı’nın patronu Abdullah Kavukcu tam bir başarı hikayesi yazdı. 2002 yılında kurularak bugün 22 ülkede 430’a yakın şubesi bulunan marka günde 1 milyon misafir ağırlıyor. O tarihlerde gazetelerin ‘Simitten hamburgere rakip’ manşetlerini insanların alaya aldığını söyleyen Kavukcu “Biz hayallerimizi gerçekleştirdik ve başardık. Diğer markalar, ‘simitçi başardıysa, biz de başarırız’ diyorlar. Ben de tam olarak bunu istiyorum: Herkesin başarmasını. Türkler olarak birbirimize destek olduğumuzda, birlik olduğumuzda başaramayacağımız herhangi bir şey yok” diyor. Kavukcu ayrıca önümüzdeki dönemde yurt dışında daha hızlı büyümek istiyor. ABD pazarında hedef 500 mağaza…
- Simit Sarayı’nı anlatır mısınız? Nasıl kuruldu? En başta bu kadar büyük hayalleriniz var mıydı?
2002 yılında kurulduk. Bu işe ilk başladığımızda hayal olarak gördüğümüz bir şeyi gerçekleştirdik. Başladığımız zaman gazeteler manşet attı ‘Simitten hamburgere rakip’ diye ve insanlar çok dalga geçti. Mecidiyeköy’de ilk açtığımız mağazada ‘Ya bu kadar kira verilir mi? Bu çok geçici’ dendi. O dönem tam bankaların kriz dönemiydi, 2002 yılıydı. Çok hızlı bir şekilde mağazaları tutuyorduk. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman bizim Türkiye’de 10 senelik bir serüvenimiz oldu ve sonra da yurt dışına açılma serüvenimiz başladı. Yurt dışına açıldığımız zaman hayal olarak gördüğümüz şeyleri gerçekleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada ciromuzun yüzde 65’ini yurtdışından yapar hale geldik.
1 MİLYON MÜŞTERİ
- Kırılma noktanız yurtdışına açılmak mı oldu? Yurtdışında başarının sırrı neydi?
2012 yılından sonra yurtdışına açıldık. Çok hızlı büyüdük. Her ülkenin ayrı bir sistemi var. Ancak Türkiye’de başaran her marka, yurt dışında zaten başarabilir; en zor pazar Türkiye. Şu anda 22 ülkeye satış yapıyoruz ve ciromuzun yüzde 65’ini yurt dışından alıyoruz. 22 ülkede, 11 bin 250 çalışanımız var. 1 milyon müşteriye ev sahipliği yapıyoruz.
- Yurtdışında nasıl bakıyorlar markanıza?
Bizim 60 çeşit ürünümüz olmasına rağmen, Türkiye’de simitçi olarak tanınıyoruz. Yurt dışına gittiğinizde ise bakery zinciri olarak tanınmaya başladık. Oxford Street Caddesi’nde bugün 5 tane mağazamız oldu. Bugün 120 bin poundluk mağazamız da var. En düşük mağazamızın aylık kirası 70 bin pound. Yani yıllık 1 milyon 200 bin pound kira ödüyoruz.
- En hızlı büyüdüğünüz pazarlar hangileri?
Londra, markamız için çok kritik. Londra, Suudi Arabistan, Dubai şu anda en hızlı büyüdüğümüz ülkeler. Sırbistan’da 12 tane açtık. Londra’da şu anda şehrin en işlek caddesi Oxford’da 4 mağazamız var. 2018 sonuna kadar Londra’da 10 mağaza daha açacağız.
ABD’YE 500 MAĞAZA
- Mağaza sayınız nedir?
Şu anda 430’dan fazla mağazamız var. 2018’de 150 mağaza daha açacağız. Bunların 100’ü yurtdışında, 50’si Türkiye’de olacak. Türkiye’nin her noktasında olacağız. Orta vadede ise sözleşmesini yaptığımız, 3 yıl içinde açılacak 930 mağaza var. Sadece Amerika’da 500 mağaza açacağız.
Şu anda 430’dan fazla mağazamız var. 2018’de 150 mağaza daha açacağız. Bunların 100’ü yurtdışında, 50’si Türkiye’de olacak.
ERZİNCAN’A FABRİKA KURACAK
Dünyada Türk bayrağını gururla dalgalandıran Simit Sarayı, yeni yatırıma giriyor. Simit Sarayı, cazibe merkezleri kapsamında yer alan Erzincan’da yeni fabrika açmak için harekete geçen Simit Sarayı, bu tesis için 100 milyon TL yatırım yapacak. Yeni tesiste yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Erzincan’da 153 dönüm için başvuru yaptıklarını söyleyen Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, “Yerin teslimi konusunda çalışmalar sürüyor. Alır almaz inşaata başlayacağız. Hedefimiz tesisi yıl sonuna yetiştirmek” dedi. Şirketin diğer hedefi ise İtalyan lezzetlerinin yer aldığı ünlü restoran-market zinciri Eataly tarzında Türkiye’ye özel bir konsept geliştirmek.
Bağdatlılar büyük ilgi gösterdi
Dünyanın dört kıtasında yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin ihraç ettiği en önemli markalardan biri olan Simit Sarayı, Ortadoğu coğrafyasında yatırım yapmaya devam ediyor. Simit Sarayı, Irak’ın başkenti Bağdat’taki, Baghdad Mall’da ilk şubesini açtı. Simit Sarayı’na, Bağdatlıların ilgisi büyük oldu. Açılışta, gün boyu misafirler Simit Sarayı’nı ziyaret ederek menüdeki lezzetleri deneyimlediler. Iraklılar’dan tam not alan Simit Sarayı, 2018 yılı içerisinde bu ülkede mağaza sayısını artırmayı planlıyor.
SİMİT ENDEKSİ OLUŞTURUYORUZ
Abdullah Kavukçu “Diğer markalar, ‘simitçi başardıysa, biz de başarırız’ diyorlar. Ben de tam olarak bunu istiyorum: Herkesin başarmasını! Bundan sonraki hayalim Simit Sarayı’nın bayrağını tüm dünyada sallamak. Simit Sarayı tüm Türkiye’nin markası ve bunu tüm ekibimizle başardık. Emeği geçen, Simit Sarayı’nı bugünlere getiren herkese çok teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki biz Türkler olarak birbirimize destek olduğumuzda, birlik olduğumuzda başaramayacağımız herhangi bir şey yok” dedi.
Abdullah Kavukçu, bir gün Big Mac endeksi gibi simit endeksinin olmasını istediklerini de belirterek “Yani burada 2 bin lira verdiğimiz maaşı, orada 2 bin dolar ödüyoruz. 100 bin lira verdiğimiz yerde 100 bin dolar ödüyoruz ve dünyada diğer markaların bir Big Mac endeksi var. İnşallah biz de kendimiz simit endeksini oluşturuyoruz” diye konuştu.
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