23 Aralık Çeyrek altın bugün kaç lira? Dolar kaç lira?

Bugün 23 Aralık Cuma piyasalarda son durum ne? Altının gramı bugün kaç liradan işlem görüyor? Piyasalarda Euro ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç lira? İşte Piyasalar hakkında merak ettikleriniz, dolar, euro, altının piyasadaki son durumu...

ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Güne sınırlı yükselişle başlayan gram altın 127,69 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 210, cumhuriyet altını 856 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda Noel ve yılbaşı tatillerinin bugünden itibaren başlamasının etkisi ile altın fiyatları yatay bir seyir izliyor.

Dün ABD'de açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 3,5 ile beklentileri aşmasına karşın altının ons fiyatı geçen haftadan bu yana devam eden yatay seyrini sürdürdü. Ons altın dün günü 1.129 dolardan tamamlamasının ardından bugün sınırlı yükselişle 1.131 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı da dün 127 lira sınırına kadar gerilemesinin ardından günü 127,4 liradan tamamlamıştı. Bugüne sınırlı yükselişle başlayan gram altın, saat 10.25 itibarıyla 127,8 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 210, cumhuriyet altını 856 liradan satılıyor.

PİYASALARDAN SON ALTIN FİYATLARI

ALIŞ SATIŞ

Altın (gr) 127,69 127,75

Çeyrek Altın 204,88 209,54

Yarım Altın 408,48 419,08

Tam Altın 819,53 835,59

Cumhuriyet Altını 846,00 856,00

Bilezik (22 Ayar) 116,78 116,88

DOLAR, EURO BUGÜN NE KADAR?

Haftanın son gününe yatay başlayan dolar, 3,51 liranın üzerinde dengelendi. Dolar, dün gün içinde en düşük 3,4990 seviyesine kadar gerilese de ABD'de açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından toparlayarak, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 3,5101 seviyesinden tamamladı.

Bugüne 3,5096 seviyesinden yatay başlayan dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,10 yükselişle 3,5150 seviyesinde dengelendi. Şu dakikalarda euro/TL yüzde 0,12 primle 3,6701 seviyesinden ve sterlin/TL ise yüzde 0,14 artışla 4,3230'dan alıcı buluyor.