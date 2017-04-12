23 günde 114 milyar kredi kullanıma açıldı

Hazine Müsteşarlığı ve Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) arasında 20 Mart’ta 250 milyar TL’lik kefalet sistemi için imzalanan protokolün üzerinden henüz 23 gün geçmişken 114 milyar TL’lik kredi kullanımına ulaşıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun (TPF) düzenlediği Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 Konferansı ve Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, KGF üzerinden işletmelere 250 milyar lira tutarında bir kredi teminatı imkanı getirdiklerini hatırlatarak “11 Nisan itibarıyla geldiğimiz noktada KGF’den 157 bin firmaya 114 milyar lira tutarında kredi bu sistem dahilinde kullandırılmış oldu” dedi. Ağbal “Son haftalarda hızlanan KGF kullandırımı önümüzdeki aylara ilişkin de bizi son derece ümitlendiriyor. Bu rakamların hızlı bir şekilde hedef olan 250 milyar liraya doğru gideceğini rahatlıkla görüyorum” diye konuştu. Ağbal, KOSGEB üzerinden 500 bin işletmeyi hedefleyen bir kredi paketini de uygulamaya koyduklarını hatırlatarak “Yine 11 Nisan itibariyle 186 bin KOBİ, esnafımız KOSGEB kredisini aldı ve bu kapsamda 5 milyar lirayı piyasaya bu şekilde vermiş olduk. İnşallah önümüzdeki günlerde bankalarda bekleyen taleplerle 241 bin sayısına bugünden ulaştığımızı görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor” dedi.

Yeniden yapılandırma başvuruları mayısta Bakan Ağbal, Başbakan Binali Yıldırım’ın hafta başında duyurduğu yeniden yapılandırmada başvuruların mayısta alınacağını söyledi. “Yeni yapılandırma geçen sene yapılan ile aynı kapsamda olacak” diyen Ağbal “Mayıs ayında başvuruları almaya başlayacağız. Yeni yapılandırmada SGK prim borcu olanlar da faydalanacak” diye konuştu. Ağbal 7.2 milyon kişiyi ilgilendiren yeni yapılandırmadan 2016 Temmuz ayından 2017 yılı Mart ayına kadar vergi borçlarını ödemeyenlerin de yararlanabileceğini, yaklaşık 47 milyar lira tutarında alacağın yapılandırılacağını duyurmuştu. Hurda araç indirimi yok Toplantı sonrası soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, hurda araç indirimi şeklinde bir çalışmalarının söz konusu olmadığını söyledi. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) dün açıkladığı verilere ilişkin soru üzerine Ağbal “Önümüzdeki dönemde otomotiv sektörünün üretim tarafını da yurt içi pazarın büyümesi tarafını da destekleyeceğiz. Sektörle bu anlamda güzel diyaloglarımız var. İnşallah otomotiv satışları önümüzdeki aylarda hızla artacak. Bu konuda sektörün taleplerini dikkate alacağız” dedi.