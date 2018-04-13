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23 Nisan tatili için oteller şimdiden doldu

23 Nisan’ın Pazartesi gününe gelmesi nedeniyle hafta sonu tatiliyle birleşen 3 günlük tatil, Kuzey Ege’yi tatil yapmak isteyenlerin ilgi merkezi haline çevirdi.

  • DHA
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Balıkesir’in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Çanakkale’nin Ayvacık, Ezine ve İzmir’in Dikili ilçeleri 3 günlük 23 Nisan tatili ile turizm sezonunu erken açmaya hazırlanıyor. Otellerde doluluk oranları yüzde 75’lerde seyrederken, önümüzdeki hafta rezervasyonlarda artış bekleniyor. Kazdağları, termal tesisleri ve sahilleri ile dikkatleri bu kısa tatilde de çeken Kuzey Ege, İstanbul ve Ankara uçuşları yanı sıra kolay ulaşımı ile tatilcilerin tercihi oluyor.
 
3 günlük kısa tatili değerlendiren Edremit Belediyesi’nin termal turizm işletmesi genel müdürü İbrahim Yakın, “Ocak ve şubat ayları yoğun geçti, kaplıca oteli olduğumuzdan dolayı. Mart ayı geçen senenin biraz üstünde. Nisan ayında biraz daha hareket gözleniyor. Gezi gruplarımız başladı. Dolayısıyla buna bağlı olarak 23 Nisan’da 3 gün tatil olmasından dolayı doluluklarımız şu an itibarıyla yüzde 70-75 dolayında seyrediyor” dedi.
 
Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz ise, “20 Nisan akşamı başlıyor tatil. Bu 23 Nisan dönemlerinde 3 günlük tatiller genelde bizim grupların daha çok rağbet gösterdiği bir tatil konsepti. Özellikle Çanakkale Şehitlik Turları ile birleştiğinde iki gün yoğunluk yaşıyoruz. 21 ve 22’sinde otellerimizin hemen hemen büyük bir kısmı rezervasyon aldı. Aynı zamanda bölgemizdeki termal oteller bu süreçte günübirlikçilerden faydalanıyor” dedi.

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