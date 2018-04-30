2.5 milyon cüzdana girdi

Bankaların ortak platformu ve kartlı ödeme sistemleri alanında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen yerli ve milli ödeme sistemi markası TROY, 2 yılı geride bırakırken dikkat çeken bir başarı elde etti. Nisan 2016’da kamuoyuna duyurulan TROY, aradan geçen 2 yılda 2.5 milyonu aşkın kartın sağ alt köşesine yerleşti. BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “2 yılda 2.5 milyon karta ulaştık. 2.2 milyon POS cihazı TROY kabul ediyor. 50 bin ATM’ye ulaştık” dedi. “TROY’la Türkiye’nin bayrak taşıyıcı markası olmaya soyunduk. Markamız, Türkiye’de dijital dönüşümün sembolü olacak” diyen Canko, 2017’de basılan her 100 karttan 11’inin de artık TROY kartla basındığını söyledi. Canko, TROY’u özellikle henüz kart kullanmayan gençler ve emekliler olduğunu da belirtti.

YÜZDE 10’U YAKALADIK

Canko “Yani TROY yeni banka kartı pazarında, 1 yıldan kısa bir sürede yüzde 10’un üzerinde bir pazar payına ulaştı” dedi. “TROY’un Türkiye’nin yükselen markası olacağına yürekten inanıyoruz, bu çok kısa sürede yakalanmış büyük bir başarı” diyen Canko, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün çok sayıda büyük marka gönüllü olarak TROY’a katkıda bulunmak istiyor. Meslek birlikleri, dernekler hatta ticari kurumlar bile TROY markasına ‘Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’ olması nedeniyle özel bir ilgi gösteriyor. Bunlar beklentimizin üzerinde gelişmelerdi.”

TROY’un esas amacının Türkiye’ye katma değer yaratmak olduğunu vurgulayan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, şöyle konuştu: “Geleceği bekleyen değil geleceğe yön veren ve hatta liderlik eden marka olma hedefiyle çalışıyoruz. İşte tam da bu noktada amacımız kart sayısını artırmak değil; bankasız nüfus olarak tabir edilen içlerinde gençlerin, kadınların, emeklilerin olduğu 20 milyonu aşkın kişiye ulaşmak ve dokunmak. Bu nüfusun hem ilk kartı olmak istiyoruz hem de dijital dünyaya ilk adım atışının bizimle olmasını amaçlıyoruz.”

185 ÜLKEDE GEÇERLİ

Canko, geçtiğimiz yıl uluslararası bir ödeme kuruluşu olan Discover ile yapılan iş birliğini hatırlatarak şöyle konuştu: “Discover ile yaptığımız iş birliği sayesinde TROY logolu kartlar dünyanın 185 ülkesinde, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1.9 milyon ATM’de geçerli hale geldi. BKM’nin 2017 yılı verilerine göre; Türk kart kullanıcıları, sadece yurtdışı seyahatleri esnasında değil bir o kadar da online olarak yurtdışı e-ticaret sitelerinden işlem yapıyor. Dolayısıyla TROY’un yurtdışı geçerliliğin sağlanması kritik derecede önemli bir adımdı.”

TROY’un Türkiye’nin değerlerini sahiplenen bir marka olduğunun altını çizen Canko, TROY ile Türkiye’nin ortak değerlerini merkeze alan iş birliklerine gittiklerini vurguladı. Özellikle dijital platformlarda yapılan çalışmalarının oldukça ses getirdiğini belirten Canko, TROY ile geleceğe yol alırken geçmişten ilham aldıklarını, Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY’un yerellik vurgusunu özenle ve gururla yaparak yükselmeye ve değerlerimize hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.