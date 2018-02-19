25 milyona ulaştı

Tüfenkci, 1 Ocak 2017 itibarıyla zorunlu hale getirilen karekod uygulamasıyla karşılıksız çeklerde önemli gerileme kaydedildiğini, geçen yıl bankalara ibraz edilen ve yaklaşık 784 milyar liralık 20 milyon çekten 17 milyar lira tutarındaki 435 bininin karşılıksız çıktığını bildirdi. Geçen yıl ibrazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tüm çeklere oranının adet ve tutar olarak yüzde 2.2 olduğunu ifade eden Tüfenkci, önceki yıla göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarının yüzde 38 azaldığını söyledi. Tüfenkci, Karekod sayesinde karşılıksız çek adedinde önceki yıla göre 1.5 puan gerileme olduğunu vurgulayarak,“Ocakta 87 milyar lira olan 2.3 milyon adet çekin yaklaşık 1.8 milyar lira tutarındaki 42 bin 626’sı karşılıksız çıkmıştır. Ocak 2018’de 100 bini aşkın karekod sorgulandı. Karekodlu çeke karşı farkındalık her geçen gün artıyor” dedi.