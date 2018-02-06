250 milyar dolarlık melek yatırımcılar Türkiye’de

Türkiye birbiri ardına dünyanın en önemli ekonomi organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Melek yatırımcıların en büyük topluluğu olan Dünya Melek Yatırım Formu (WBAF) İstanbul’da toplanıyor. WBAF Dünya Kongresi 2018, 18-20 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek. Dünyanın önde gelen borsaları, varlık fonu yöneticileri, ortak yatırım fonları, servet yönetim şirketleri, aile ofisleri, özel bankacılık birimleri, teknopark yöneticileri, 100 milyon dolar üzeri değerdeki şirketlerin uluslararası üst yöneticileri (CEO), melek yatırımcılar, girişim sermayesi fonları ve pek çok ülkeden bakanın katılacağı WBAF Dünya Kongresi, Türkiye’yi uluslararası sermaye piyasalarının merkezi haline getirecek. ‘Yatırım Alma Zirvesi’, ‘CEO-Preneurship Zirvesi’, ‘Impact Yatırımcılık Zirvesi’ ve ‘Fintech Zirvesi’ gibi önemli etkinliklerin de eş zamanlı olarak yapılacağı kongrede, erken aşama yatırımcılığının Oscar’ları olarak kabul edilen ‘WBAF Dünya Mükemmellik Ödülleri töreni de düzenlenecek.

12 YUVARLAK MASA

Toplam 250 milyar dolarlık sermayenin temsil edileceği kongreye, bin 200 melek yatırımcı katılacak. 82 ülkeden 115 uluslararası konuşmacı, 31 WBAF ülke başkanı, 68 melek yatırım ağı başkanının yer alacağı kongrede, ayrıca 32 küresel panel, 12 yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.

ÜST DÜZEY KATILIM

WBAF Dünya Kongresi’ne bu yıl ilk kez devlet başkanı düzeyinde katılım gerçekleşecek. Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, heyetiyle beraber kongreye katılmak

üzere Türkiye’ye gelecek. Ayrıca Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyetin kongrede küresel melek yatırımcılarına hitap etmesi, ayrıca Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da açılış konuşmasını yapması bekleniyor.