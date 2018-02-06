250 milyar dolarlık melek yatırımcılar Türkiye’de
Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu olan Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) 18-20 Şubat’ta İstanbul’da bir araya gelecek. Forum toplam 250 milyar dolarlık sermayeyi temsil ediyor.
Türkiye birbiri ardına dünyanın en önemli ekonomi organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Melek yatırımcıların en büyük topluluğu olan Dünya Melek Yatırım Formu (WBAF) İstanbul’da toplanıyor. WBAF Dünya Kongresi 2018, 18-20 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek. Dünyanın önde gelen borsaları, varlık fonu yöneticileri, ortak yatırım fonları, servet yönetim şirketleri, aile ofisleri, özel bankacılık birimleri, teknopark yöneticileri, 100 milyon dolar üzeri değerdeki şirketlerin uluslararası üst yöneticileri (CEO), melek yatırımcılar, girişim sermayesi fonları ve pek çok ülkeden bakanın katılacağı WBAF Dünya Kongresi, Türkiye’yi uluslararası sermaye piyasalarının merkezi haline getirecek. ‘Yatırım Alma Zirvesi’, ‘CEO-Preneurship Zirvesi’, ‘Impact Yatırımcılık Zirvesi’ ve ‘Fintech Zirvesi’ gibi önemli etkinliklerin de eş zamanlı olarak yapılacağı kongrede, erken aşama yatırımcılığının Oscar’ları olarak kabul edilen ‘WBAF Dünya Mükemmellik Ödülleri töreni de düzenlenecek.
12 YUVARLAK MASA
Toplam 250 milyar dolarlık sermayenin temsil edileceği kongreye, bin 200 melek yatırımcı katılacak. 82 ülkeden 115 uluslararası konuşmacı, 31 WBAF ülke başkanı, 68 melek yatırım ağı başkanının yer alacağı kongrede, ayrıca 32 küresel panel, 12 yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.
ÜST DÜZEY KATILIM
WBAF Dünya Kongresi’ne bu yıl ilk kez devlet başkanı düzeyinde katılım gerçekleşecek. Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, heyetiyle beraber kongreye katılmak
üzere Türkiye’ye gelecek. Ayrıca Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyetin kongrede küresel melek yatırımcılarına hitap etmesi, ayrıca Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın da açılış konuşmasını yapması bekleniyor.
KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ MASADA
Kongre, Avrupa’nın en kapsamlı Impact Yatırım Zirvesi’ne de ev sahipliği yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlementolararası Birlik Grubu Türk Delegasyonu Üyesi İlksen Ceritoğlu Kurt’un açılışını yapacağı zirvede, 30 civarında uluslararası konuşmacı sosyal girişimcilik, kadın girişimciliği gibi önemli konuları tartışacak. Finansal Teknolojiler Zirvesi’nde ise pek çok panel ve sahne performansı gerçekleştirilecek. Nakit kullanımına alternatif ödeme yöntemlerinden yapay zekaya kadar pek çok konunun ele alınacağı zirvede, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) CEO’su Soner Canko da bir takdim konuşması yapacak. Bankaların “fintech” devrimine nasıl cevap vereceği konusu da ayrı bir panelde masaya yatırılacak.
HAZİNE DE KATILACAK
Dünya Melek Yatırım Forumu, bu yıl Hazine Müstaşarlığı’nca akredite edilmiş 424 melek yatırımcıya da ev sahipliği yapacak. Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk’ün yönetiminde düzenlenecek olan ‘Akredite Melek Yatırımcılar ve Hareket Planı’ toplantısına European Investment Fund (EIF) yetkilileri ile TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Şahin Gök de katılacak. Bu buluşma, özellikle 2018 yılında melek yatırımcıları bekleyen fırsatlar ve yeni hukuki düzenlemeler ile kurulmak üzere olan melek yatırım fonu hakkında yılın en önemli toplantısı olacak.
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