250 milyarlık ucuz krediye günlük takip
Esnaf ve KOBİ’lere 250 milyar liralık finansman sağlayacak destek paketi uygulamasının en geç gelecek hafta başlayacağı müjdesini veren Başbakan Yardımcısı Canikli “Kredi talebi günü gününe takip edilecek” dedi.
- Ercan Baysal
Meclis Genel Kurulu’nda geçen hafta kabul edilen ‘torba yasa’ ile Hazine destekli kefalet miktarının 25 milyar liraya çıkarılması ve 250 milyar liralık kredi hacmi oluşturulmasına yönelik düzenleme önümüzdeki hafta başlıyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, talep toplanıldığını belirterek, “Kısa süre içerisinde en geç önümüzdeki hafta uygulama başlar. Bankalar bu taleplerin hepsini yerine getirecek. Burada inisiyatif bizde, bankada değil. Banka açısından da herhangi bir risk yok. Kefaleti veren Hazine. Bankanın hayır diyeceği kapıları kapatıyoruz” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV işbirliğinde yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri yarışmasının önceki akşamki ödül töreninde konuşan Canikli, söz konusu kredilerle ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalınması halinde aynı gün çözüleceğini söyledi.
HAYAT EMARESİ OLAN HER FİRMA AYAĞA KALKACAK
Günü gününe sistemin takip edileceğini aktaran Canikli “Aynı gün akşamında hangi sektöre, ne kadar kredi verilmiş günlük bakacağız. Aksama, hedeften sapma olursa anında müdahale edeceğiz. Kesinlikle hiçbir firmamızın piyasadan çekilmesine müsaade edilmeyecek” dedi. Toplam yapılandırma talebi hacminin 40 milyar TL olduğunu aktaran Başbakan Yardımcısı Canikli, şunları söyledi: “Bizim hacim 250 milyar TL. Olur da bu gelişmeler nedeniyle finansal dengesi bozulacakların bu taleplerini bu pakette çözelim düşüncesi. Ulaşımı kolay olsun diye Kredi Garanti Fonu (KGF) ile yaptık. Olabildiğince finansman ucuz olacak. Sistem bankalar üzerinden yürüyecek. Bankalara şunu söyledik hayat emaresi olan firma varsa kesinlikle bu desteği vereceksiniz ve ayağa kaldıracaksınız” diye konuştu.
ÜRETİMİN ANAHTARI UCUZ FİNANSMAN
Başbakan Yardımcısı Canikli, küresel piyasalarda iyi bir oyuncu olmak için Türk firmalarına diğer oyunculara sağlanan finansal desteğin sağlanması gerektiğini kaydetti. Söz konusu desteğin yüksek fiyatla aktarılması halinde rekabetin mümkün olmayacağına dikkat çeken Canikli “Üretim için ucuz finansman diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Üretim boyutuyla anahtar kelimesi ucuz finansmandır. Bunun sağlanması gerekir” dedi.
DİP GÖRÜNDÜ YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİK
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türk ekonomisinde son dönemlerde yaşanandalgalanmaların en dibinin görüldüğünü, artık yükseliş trendine girildiğini belirterek, bu sürecin ekonomide kalıcı tahribata yol açmadığını söyledi. Ekonomideki dalgalanmaların içinde bulunulan çağın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu aktaran Canikli “Küresel şartlar dünyanın herhangi bir ülkesindeki gelişme bütün ülkeleri etkileyebiliyor. Denizler hep dalgalı olacak. Dalga boyu yükselebilecek ama sürekli olarak sakin liman sessizliğinde durgun su bulmak hemen hemen imkansız hesabı kitabı bu çerçevede yapmak gerekiyor” diye konuştu. Canikli, Türkiye’nin son dönemde jeopolitik ve bölgesel risklerinin de hızla azaldığını belirterek, Suriye’deki işlerin tamamen düzelmesiyle Türkiye’nin bölgeye ticaretinin patlayacağını da kaydetti. Canikli, Donald Trump yönetimindeki ABD’nin Türk ekonomisini olumsuz etkilemeyeceğini belirtirken de, “Tam tersine siyasi ve ekonomik anlamda olumlu etkiler öngörüyoruz” dedi.
HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETLERE TOBB’DAN ‘KÜRESELLEŞME’ DESTEĞİ
TOBB öncülüğünde, TEPAV işbirliğinde yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri yarışması sonuçlandı. Başvuru yapan şirketlerin 2012-2015 arası ciro artış hızının dikkate alındığı yarışmada ilk 100 şirket ödüllerini aldı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin bu dönemdeki ortalama büyümesi yüzde 438 oldu. İlk 100’deki şirketler, Türkiye’den 12 kat daha hızlı büyüdü. Satışlarını 3 yılda yüzde 4 bin 473 oranında artıran Antalya firması Ares Tersanecilik ilk sırayı aldı. Türkiye’nin en hızlı şirketlerin belirlendiği yarışma sonuçları TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin katılımıyla açıklandı.
ANADOLU’NUN POTANSİYELİ
Ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu “Ülkemizin en hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ölçekte dikkat çekmek ve küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek istiyoruz. İlk 15’te yer alan şirketlerin bir temsilcisinin seyahat masraflarının tamamını, ikinci 15’te yer alan şirketlerimizin bir temsilcisinin seyahat masraflarının yarısını TOBB olarak biz karşılayacağız” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada Türkiye 100 şirketlerinin, sergiledikleri büyüme performanslarıyla, Türkiye’yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyan asli unsurlar olduğunu belirterek, “Türkiye 100 programını, ülkemizin en hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ölçekte dikkat çekmek ve küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek için düzenliyoruz. Türkiye 100 ile kazanan şirketlerin başarı öykülerinin ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel basında yer almasını sağlamayı ve böylelikle doğru iş ortaklarına ve yeni müşterilere ve yatırımcılara erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye 100 başarı öykülerinin, hayata yeni atılacak gençlerimizi girişimci olmaya teşvik etmesini umut ediyoruz” dedi. Sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’den değil, Anadolu’nun yeni yükselen kentlerinden de çok sayıda şirketin, Türkiye’nin en hızlıları arasında yerlerini aldığına işaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu şirketlerin Anadolu’nun sahip olduğu potansiyelin ortaya çıkmasına ve bölgelerinin gelişimine önemli katkıda bulunduklarına kaydetti.
TÜRKİYE’DEN 12 KAT DAHA FAZLA BÜYÜDÜLER
Türkiye 100 şirketlerinin Türkiye’den 12 kat hızlı büyüdüğü ortaya çıkıyor. Bu şirketlerin 2015 yılı ortalama cirosu 67,9 milyon lira. Türkiye 100 şirketlerinde ortalama istihdam 111 kişi. 100 şirketin 2012-2015 dönemindeki çalışan sayısı yüzde 74,1 artmış. Bu dönemdeki istihdam artışı 4 bin 753 kişi. Türkiye 100 yarışmasının birincisi en yüksek büyüme hızı ile Antalya’dan çıkarken, listeye en fazla şirket İstanbul’dan girdi. İlk sırayı 39 şirket ile İstanbul alırken, bu şehri 8 şirket ile Kocaeli, 7 şirket ile İzmir, 5’er şirket ile Adana, Ankara ve Antalya, 4 şirket ile Gaziantep, 3’er şirket ile de Bursa ve Kayseri takip etti. Bu yılki listeye Tunceli, Ordu, Nevşehir, Çorum, Kahramanmaraş gibi çok sayıda Anadolu şehrinden firma girdi.
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