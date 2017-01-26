250 milyarlık ucuz krediye günlük takip

Meclis Genel Kurulu’nda geçen hafta kabul edilen ‘torba yasa’ ile Hazine destekli kefalet miktarının 25 milyar liraya çıkarılması ve 250 milyar liralık kredi hacmi oluşturulmasına yönelik düzenleme önümüzdeki hafta başlıyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, talep toplanıldığını belirterek, “Kısa süre içerisinde en geç önümüzdeki hafta uygulama başlar. Bankalar bu taleplerin hepsini yerine getirecek. Burada inisiyatif bizde, bankada değil. Banka açısından da herhangi bir risk yok. Kefaleti veren Hazine. Bankanın hayır diyeceği kapıları kapatıyoruz” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, TEPAV işbirliğinde yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri yarışmasının önceki akşamki ödül töreninde konuşan Canikli, söz konusu kredilerle ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalınması halinde aynı gün çözüleceğini söyledi.

HAYAT EMARESİ OLAN HER FİRMA AYAĞA KALKACAK

Günü gününe sistemin takip edileceğini aktaran Canikli “Aynı gün akşamında hangi sektöre, ne kadar kredi verilmiş günlük bakacağız. Aksama, hedeften sapma olursa anında müdahale edeceğiz. Kesinlikle hiçbir firmamızın piyasadan çekilmesine müsaade edilmeyecek” dedi. Toplam yapılandırma talebi hacminin 40 milyar TL olduğunu aktaran Başbakan Yardımcısı Canikli, şunları söyledi: “Bizim hacim 250 milyar TL. Olur da bu gelişmeler nedeniyle finansal dengesi bozulacakların bu taleplerini bu pakette çözelim düşüncesi. Ulaşımı kolay olsun diye Kredi Garanti Fonu (KGF) ile yaptık. Olabildiğince finansman ucuz olacak. Sistem bankalar üzerinden yürüyecek. Bankalara şunu söyledik hayat emaresi olan firma varsa kesinlikle bu desteği vereceksiniz ve ayağa kaldıracaksınız” diye konuştu.

ÜRETİMİN ANAHTARI UCUZ FİNANSMAN

Başbakan Yardımcısı Canikli, küresel piyasalarda iyi bir oyuncu olmak için Türk firmalarına diğer oyunculara sağlanan finansal desteğin sağlanması gerektiğini kaydetti. Söz konusu desteğin yüksek fiyatla aktarılması halinde rekabetin mümkün olmayacağına dikkat çeken Canikli “Üretim için ucuz finansman diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Üretim boyutuyla anahtar kelimesi ucuz finansmandır. Bunun sağlanması gerekir” dedi.

DİP GÖRÜNDÜ YÜKSELİŞ TRENDİNE GİRDİK

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türk ekonomisinde son dönemlerde yaşanandalgalanmaların en dibinin görüldüğünü, artık yükseliş trendine girildiğini belirterek, bu sürecin ekonomide kalıcı tahribata yol açmadığını söyledi. Ekonomideki dalgalanmaların içinde bulunulan çağın kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu aktaran Canikli “Küresel şartlar dünyanın herhangi bir ülkesindeki gelişme bütün ülkeleri etkileyebiliyor. Denizler hep dalgalı olacak. Dalga boyu yükselebilecek ama sürekli olarak sakin liman sessizliğinde durgun su bulmak hemen hemen imkansız hesabı kitabı bu çerçevede yapmak gerekiyor” diye konuştu. Canikli, Türkiye’nin son dönemde jeopolitik ve bölgesel risklerinin de hızla azaldığını belirterek, Suriye’deki işlerin tamamen düzelmesiyle Türkiye’nin bölgeye ticaretinin patlayacağını da kaydetti. Canikli, Donald Trump yönetimindeki ABD’nin Türk ekonomisini olumsuz etkilemeyeceğini belirtirken de, “Tam tersine siyasi ve ekonomik anlamda olumlu etkiler öngörüyoruz” dedi.

HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETLERE TOBB’DAN ‘KÜRESELLEŞME’ DESTEĞİ