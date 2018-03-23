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253 bin memur emeklisine ikramiye ödemesi ay sonuna kadar tamamlanacak

30 yıldan fazla çalışan yaklaşık 253 bin memur emeklisine ikramiyelerinin ödenmesi ay sonuna kadar tamamlanacak.

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Hükûmet, kamuda 30 yıldan fazla çalışan memur emeklilerinin ikramiyelerinin ödemesini bu ayın sonuna kadar tamamlayacak. Bu kapsamda 252 bin 476 kişiye toplamda 1 milyar 110 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Son 3 yıllık primlerini zamanında ödeyip de zora düşen işletmelerin, esnafın talepte bulunması durumunda ödemelerde kolaylık sağlanacak.

Taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak. Hastanelerin sicil karnesi çıkarılacak. Tetkik-tahlil projesi yaşama geçirilecek. Ameliyat, organ nakli, laboratuvarda vatandaşa kolaylık sağlanacak, 291 ilaç Türkiye'de üretilecek. Kolay işverenlik sistemi yaygınlaştırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, rehin hasta, senetli tedavi, bitmeyen kuyruklardan bugün çağ atlayan, 81 milyonu kucaklayan sosyal güvenlikteki dönüşümü ve atılacak adımları anlattı:

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