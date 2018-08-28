264 yapı denetim firması işten men edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılında da yaptığı denetimlerde yapı denetim firmalarına göz açtırmadı. Ulusal Yapı Denetimi Sistemi Yazılımı’ndan alınan verilere göre, 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapı denetim kuruluşlarına toplam bin 888 adet büro denetimi ve 3 bin 605 adet şantiye denetimi yapıldı.

304 ŞİRKETE PARA CEZASI

İlk 6 aylık dönemde görevini mevzuata uygun olarak yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşları hakkında idari para cezasına ilişkin idari müeyyide işlem sayısı 304 oldu. Yeni iş almaktan men cezasına ilişkin idari müeyyide işlem sayısı ise 264 olarak gerçekleşti.

BİR İŞLEM İPTAL EDİLDİ

Söz konusu dönemde görevini mevzuata uygun olarak yerine getirmeyen laboratuvar kuruluşları hakkında ise idari para cezasına ilişkin idari müeyyide işlem sayısı 4 olurken, uyarma cezasına ilişkin idari müeyyide işlem sayısı ise 9 oldu. Bu kapsamda 1 işlem de iptal edildi.

ŞANTİYE VE BÜROLAR

2017’de bin 412 yapı denetim firmasına denetim yapılmıştı. Denetlenen şantiye sayısı 8 bin 849, büro sayısı ise bin 993’e olurken, denetlenen alan ise 763 milyon 223 bin 368 metrekareye ulaşmıştı. Denetlemeler sonucunda görev ve sorumluluğunu yerine getirmediği tespit edilen 536 firmaya ‘yeni iş almaktan men’ cezası verilmişti. 608 adet idari para cezası uygulanmıştı.

Daha fazla eğitim verilmeli

Öte yandan İstanbul’da geçtiğimiz günlerde bir haftada ardı ardına meydana gelen istinat duvarlarındaki çökme olaylarını değerlendiren İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, firmalardaki sıkıntılara dikkat çekmişti. Tellioğlu, “Asıl sorun yapı denetim firmalarının yetersizliğinden kaynaklanıyor. Yapı denetim firmaları temel ve hafriyat alanında daha fazla eğitilmeli. Devlet bu firmaların eğitimiyle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmalı. Kurslar düzenlenmeli” demişti. (Akşam)