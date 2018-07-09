28 bin kişiye saha eğitimi

Dünyanın en büyük çaplı havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın taşınma hazırlıkları sürerken, kusursuz bir taşıma operasyonu için haziranda tamamlanan sınıf eğitimlerinden sonra 28 bin 200 kişiye saha alıştırma eğitimleri verilmeye başlandı. 29 Ekim öncesinde dünyada ilk kez, yıllık 70 milyon yolcuya ev sahipliği yapan bir havalimanı 45 km uzaklıktaki başka bir havalimanına taşınacak. 29 Ekim 2018’de ilk fazı tamamlanacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasına sayılı günler kala ORAT (Operasyona Hazırlık ve Havalimanı Transferi) süreci de hızlandı. 2 yıl önce başlayan süreçte, haziranda tamamlanan sınıf eğitimlerinden sonra şimdi de havayolu, yer hizmetleri ve diğer ilgili şirketlerin çalışanlarına, saha eğitimleri verilmeye başlandı.

DÜNYADA BİR İLK

25 Haziran’da başlayan ikinci kısım eğitimlerin 28 Eylül’de tamamlanması planlanıyor. İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan “30 Ekim’de tüm havacılık sektörü yıllık 70 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanının 45 km kat ederek İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınmasını izlemeye hazırlanıyor. Bu, tüm dünyada bir ilk olacak. Nasıl şu an biz dünyadaki en iyi taşımayı gerçekleştirmiş havalimanlarından danışmanlık alıp sürece hazırlanıyorsak, bundan sonraki süreçte İstanbul Yeni Havalimanı çalışanları da dünyaya taşınma konusunda danışmanlık verecek. Yeni Havalimanı’nda ilk defa çalışacak personel için yoğun bir eğitim süreci programladık. Sadece havalimanı taşıması için yaklaşık 53 bin adet eğitim vermiş olacağız” dedi.

Kapsamlı operasyon