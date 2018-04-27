3 ayda 5 milyon turist tarihi rekor getirdi

Türkiye, turizmde eski günlerine dönüyor. Terör gündeminin son bulması, Rusya ile ısınan ilişkiler ve yaz döneminin gelmesiyle birlikte, tatilcilerin adresi olan Türkiye, turist sayısında ise yeni bir rekora imza attı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada “İlk üç ayın rakamlarına göre 5 milyon 138 bin turist Türkiye’ye gelmiştir. Bu, geçtiğimiz bütün yılların rekorudur. İlk üç ay olarak geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 35-36’lık bir artıştır” dedi. Bakan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Turizm İstişare Kurulu protokol imza törenine katıldı. Erken seçim ve ramazanın sektörü etkilemeyeceğini belirten Kurtulmuş, yılın ilk çeyrek rakamlarına ilişkin şunları söyledi: “Bu yıl Rusya’dan gelen turist sayısının 5 milyon seviyesine ulaşacağını biliyoruz. Almanya’dan gelen turist sayısının da 4 milyona yakın olacağı muhtemeldir.”

CARİ AÇIĞA İLAÇ OLACAK

Yeni dönemde turizmin sadece Türkiye için değil, bütün dünya için önemli bir sektör haline geldiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Önümüzdeki 10 yıllarda, dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden birisi olacağı aşikardır. Daha önce yaptığımız Turizm Şurası bize çok önemli perspektifler kazandırmıştır. Turizm, Türkiye’nin stratejik bir sektörüdür. Allah’a şükür bu konuda önemli bir ivme kazandık. Turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte Türkiye’nin cari açığı da düşmeye devam edecektir. Geçtiğimiz yıl resmi rakamlarla 47.1 milyar dolarlık cari açığa sahip Türkiye. Turizm sektörünün geçen yıl rakamlarla 32 milyar dolarlık bir potansiyele ulaştığını düşünürsek, aşağı-yukarı tek başına bu yıldan itibaren turizm sektörü Türkiye’nin cari açığını kapatacak gücü yetecek bir sektör olacak.”

Türkiye İstanbul ile yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ilk 3 ayda turist rakamının 5 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdığını açıklarken, konaklama sektörü de ilk çeyreği umut veren rakamlarla geride bıraktı. İstanbul’da yüzde 30’u aşan doluluk artışı ve fiyatlardaki yüzde 10 civarında artış Türkiye ortalamasını da olumlu etkiledi. İstanbul rekoru destekledi.

TURiZME ÜST KURUL GELDi