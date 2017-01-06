3. Havalimanı 103 ülke ekonomisini sollayacak

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yolcu sayısı, kapladığı alan, terminal binası ve otoparkı başta olmak üzere birçok alanda dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Arslan, incelemelerinin ardından Ekonomi ve Dış Politik Araştırma Merkezi’nin (EDAM) hazırladığı ‘İstanbul yeni havalimanı ekonomik etki analizi’ raporunu açıkladı. Raporda yer alan bilgiye göre, Yeni Havalimanı’nın ekonomiye katkısı, 2025 yılında milli gelirin yüzde 4.9’una karşılık gelen 73 milyar TL’ye (20 milyar dolar) yaklaşacağı tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre bu rakam dünyanın birçok ülkesinin milli gelirini geride bırakıyor.

LİSTEDE İZLANDA DA VAR

Örneğin Avrupa’da İzlanda ve Bosna Hersek’in milli gelirleri 20 milyar dolarlın altında. Ayrıca Afrika’daki çoğu ülkenin milli geliri de bu rakamı yakalamıyor. BM’ye göre toplamda 103 ülkenin milli geliri 20 milyar doların altında. Bakan Arslan Yeni Havalimanı’nın doğrudan ve dolaylı olarak yaratacağı istihdamın 2025 yılı için 195 bin ila 225 bin kişi aralığında olacağını söyledi. Havalimanının inşaatında kar-kış, gece-gündüz demeden çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Arslan, havalimanında şu anda 22 bin 500 kişinin çalıştığını, bu rakamın geçen yıl 23 binin üzerine çıktığı zamanlar olduğunu, süreç ilerlediğinde, haziranda çalışan sayısının 30 binin üzerine çıkacağını, bu şekilde havalimanının 2018’in ilk çeyreğine yetiştirileceğini bildirdi.

YÜZDE 40’I TAMAMLANDI

Havalimanı için öngörülen yatırım bedelinin 10.2 milyar Euro olduğunu bildiren Arslan “Yaklaşık 25 milyar Euro’luk da bir kira geliri elde etmiş olacak. Hem yatırım hem kira geliri itibarıyla dünyanın en büyük yap-işlet-devret projesini gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı’ndan 350 destinasyona uçuş gerçekleştirileceğini ve projenin birinci etap yatırımlarının devam ettiğini belirterek, “Burası hizmete girdiğinde 90 milyon yolcuya hizmet verebilecek” dedi. Arslan, havacılıkta yaşanacak gelişmelerle ilk etabın 90 milyon yolcuya yaklaşmasından sonra hedeflerinin diğer etaba başlamak olduğunu ve kapasiteyi 150 milyona çıkarmayı istediklerini, kapasitenin 200 milyona kadar yolcuyu kaldırabileceğini söyledi. Arslan, havalimanı inşaatının yüzde 40’ının bittiğini de sözlerine ekledi.

İŞİMİZ ZOR, BATAKLIK BİLE DOLDURUYORUZ

“İşimiz kolay değil” diyerek sözlerini devam ettiren Arslan “Kömür ocaklarının ve kömür yataklarının olduğu yerlerdeki bataklıkları, çukurları doldurarak dünyanın en modern, en büyük, en iyi havalimanını ortaya çıkarıyoruz. İnşallah 2018’in ilk çeyreğinde de insanımızın hizmetine sunacağız. Dolayısıyla böyle bir ortamda bu şartlarda çalışmanın ne kadar zor olduğunu bilen Sayın Başbakanımızın ifadesi ile amele bir bakan olarak bu çalışmaların ne kadar zor olduğunu biliyorum ama bizim işimiz, bizim görevimiz Sayın Cmhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımızdan gördüğümüz, öğrendiğimiz, elbette ki zor olabilir ama önemli olan zorlukların üstesinden gelmektir” değerlendirmesinde bulundu.