3. Havalimanı 103 ülke ekonomisini sollayacak
3. Havalimanı’nın 2025 yılında ekonomiye katkısı 20 milyar doları bulacak. Bu rakam dünyadaki 103 ülkenin milli gelirinden daha fazla. Ulaştırma Bakanı Arslan, projede hedefin 225 bin istihdam olduğunu söyledi.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yolcu sayısı, kapladığı alan, terminal binası ve otoparkı başta olmak üzere birçok alanda dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Arslan, incelemelerinin ardından Ekonomi ve Dış Politik Araştırma Merkezi’nin (EDAM) hazırladığı ‘İstanbul yeni havalimanı ekonomik etki analizi’ raporunu açıkladı. Raporda yer alan bilgiye göre, Yeni Havalimanı’nın ekonomiye katkısı, 2025 yılında milli gelirin yüzde 4.9’una karşılık gelen 73 milyar TL’ye (20 milyar dolar) yaklaşacağı tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre bu rakam dünyanın birçok ülkesinin milli gelirini geride bırakıyor.
LİSTEDE İZLANDA DA VAR
Örneğin Avrupa’da İzlanda ve Bosna Hersek’in milli gelirleri 20 milyar dolarlın altında. Ayrıca Afrika’daki çoğu ülkenin milli geliri de bu rakamı yakalamıyor. BM’ye göre toplamda 103 ülkenin milli geliri 20 milyar doların altında. Bakan Arslan Yeni Havalimanı’nın doğrudan ve dolaylı olarak yaratacağı istihdamın 2025 yılı için 195 bin ila 225 bin kişi aralığında olacağını söyledi. Havalimanının inşaatında kar-kış, gece-gündüz demeden çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Arslan, havalimanında şu anda 22 bin 500 kişinin çalıştığını, bu rakamın geçen yıl 23 binin üzerine çıktığı zamanlar olduğunu, süreç ilerlediğinde, haziranda çalışan sayısının 30 binin üzerine çıkacağını, bu şekilde havalimanının 2018’in ilk çeyreğine yetiştirileceğini bildirdi.
YÜZDE 40’I TAMAMLANDI
Havalimanı için öngörülen yatırım bedelinin 10.2 milyar Euro olduğunu bildiren Arslan “Yaklaşık 25 milyar Euro’luk da bir kira geliri elde etmiş olacak. Hem yatırım hem kira geliri itibarıyla dünyanın en büyük yap-işlet-devret projesini gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.
Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı’ndan 350 destinasyona uçuş gerçekleştirileceğini ve projenin birinci etap yatırımlarının devam ettiğini belirterek, “Burası hizmete girdiğinde 90 milyon yolcuya hizmet verebilecek” dedi. Arslan, havacılıkta yaşanacak gelişmelerle ilk etabın 90 milyon yolcuya yaklaşmasından sonra hedeflerinin diğer etaba başlamak olduğunu ve kapasiteyi 150 milyona çıkarmayı istediklerini, kapasitenin 200 milyona kadar yolcuyu kaldırabileceğini söyledi. Arslan, havalimanı inşaatının yüzde 40’ının bittiğini de sözlerine ekledi.
İŞİMİZ ZOR, BATAKLIK BİLE DOLDURUYORUZ
“İşimiz kolay değil” diyerek sözlerini devam ettiren Arslan “Kömür ocaklarının ve kömür yataklarının olduğu yerlerdeki bataklıkları, çukurları doldurarak dünyanın en modern, en büyük, en iyi havalimanını ortaya çıkarıyoruz. İnşallah 2018’in ilk çeyreğinde de insanımızın hizmetine sunacağız. Dolayısıyla böyle bir ortamda bu şartlarda çalışmanın ne kadar zor olduğunu bilen Sayın Başbakanımızın ifadesi ile amele bir bakan olarak bu çalışmaların ne kadar zor olduğunu biliyorum ama bizim işimiz, bizim görevimiz Sayın Cmhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımızdan gördüğümüz, öğrendiğimiz, elbette ki zor olabilir ama önemli olan zorlukların üstesinden gelmektir” değerlendirmesinde bulundu.
Hanehalkı gelirine ek 4 milyar dolar
Bakan Ahmet Arslan, hava yolu yük taşımacılığının gelişmesinin yüksek katma değerli ürünlerin ihracatını da kolaylaştıracağını ifade ederek, İstanbul Yeni Havalimanı’nın karayolları ve raylı sistemlerle donatılacağını söyledi. Havalimanının kentin dönüşümünü de sağlayacağını dile getiren Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Rapora göre İstanbul Yeni Havalimanı hanehalkı gelirine yaklaşık 4 milyar dolar ilave katkı yapacak. İstanbul Yeni Havalimanı’nın dünyayı Türkiye’ye, Türkiye’yi de dünyaya bağlayacak perçinleri kuvvetlendirmesi, Türkiye’nin bir köprü niteliği kazanmasına olumlu etki edeceği kaçınılmazdır. Son tahlilde İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’nin önümüzdeki 50 yıllık büyüme hikayesinin itici güçlerinden biri olacaktır.”
Proje alanı San Marino’dan, inşaat alanı Monako’dan büyük
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, inşa edilen 1 milyon 300 bin metrekarelik terminal binasının kapalı alanının 5 adet Empire State binası alanına denk geldiğini belirterek, şunları söyledi: “Havalimanı toplam proje alanı San Marino ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük. 3.5 milyon metrekarelik birinci etap toplam inşaat alanı Monako’nun toplam alanının 1.7 katına, terminal binasında kullanılacak 1.2 milyon metreküp beton Empire State binasının hacminin 1.4 katına, terminal binası inşaatında kullanılacak 180 bin donatı miktarı Eyfel Kulesi’nin metal yapısının 24 katına, terminal binasının 450 bin metrekarelik çatısı Roma Collesium alanının 23 katına eşittir.” Havalimanının tüm fazları tamamlandığında her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun toplam 6 bağımsız pisti, 16 taksi yolu ve 500 uçak park kapasitesi olacağını bildiren Arslan, havalimanında kendi aralarındaki ulaşım raylı sistemle gerçekleştirilecek 3 ayrı terminal binası, 280 akıllı yolcu köprüsü, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesinin bulunacağını, toplam 4.5 milyon metrekare büyüklüğünde apron, şeref salonu, kargo ve genel havacılık terminali ve devlet konuk evi olacağını anlattı.
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