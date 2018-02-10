3. havalimanı inşaatının yüzde 80'i tamamlandı
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanı inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını açıkladı.
- İHA
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 3. Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.
Bakan Arslan 3. Havalimanı'nın teknik altyapısının hazırlandığını ve istenmesi durumunda 1'inci piste bugün itibariyle uçak inebileceğini vurguladı.
Arslan, 3. havalimanı inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını belirtti.
3. havalimanının 29 Ekim'de hizmete gireceğini vurgulayan Arslan, açılışın ardından 24 saat içerisinde uçuşların da Atatürk Havalimanı'ndan yeni havalimanına aktarılacağını belirtti.
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