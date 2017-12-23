3. Havalimanı’nda yolcuları robotlar karşılayacak
İstanbul Yeni Havalimanı’nın, kullanım alanlarından yolcu deneyimine kadar sunduğu tüm hizmetlerin tamamı, hazırlanan 3D animasyon video ile gün yüzüne çıktı.
29 Ekim 2018’de açılması planlanan ve tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın 3D animasyon videosunda; İstanbul’un kültürel mirasından ilham alınarak tasarlanan terminal binasında sunulacak akıllı teknolojilerle yolcu deneyiminin nasıl olacağı anlatılıyor.
Videoda yolcu danışma robotu, aracım nerede uygulaması gibi yepyeni hizmetlerle, yolcuların maksimum konfora, minimum bekleme süresinde ulaşabilecekleri vurgulanıyor. Alışveriş ve yeme-içme alanlarındaki ferahlığın göze çarptığı videoda, İstanbul Boğazı’ndan esinlenerek tasarlanan duty-free alanında, Türkiye’ye ilk defa girecek markaların yanı sıra birçok yerli markanın sınırsız alışveriş seçeneği sunacağı ve mobil uygulamadan ön sipariş ile ürünlere beklemeden ulaşılabileceği belirtiliyor.
YÜZLERCE FARKLI NOKTAYLA BAĞLANTI SAĞLANACAK
350’den fazla destinasyona uçulacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda, 143 adet yolcu biniş köprüsü, 13 Check-in adası, 468 banko, 114 self check-in, 228 adet pasaport kontrol noktası, 51 Backdrop (bagaj teslim) ünitesi ve e-pasaport girişleri ile benzersiz bir deneyim sunulmaya hazırlanılıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.