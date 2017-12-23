3. Havalimanı’nda yolcuları robotlar karşılayacak

29 Ekim 2018’de açılması planlanan ve tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın 3D animasyon videosunda; İstanbul’un kültürel mirasından ilham alınarak tasarlanan terminal binasında sunulacak akıllı teknolojilerle yolcu deneyiminin nasıl olacağı anlatılıyor.

Videoda yolcu danışma robotu, aracım nerede uygulaması gibi yepyeni hizmetlerle, yolcuların maksimum konfora, minimum bekleme süresinde ulaşabilecekleri vurgulanıyor. Alışveriş ve yeme-içme alanlarındaki ferahlığın göze çarptığı videoda, İstanbul Boğazı’ndan esinlenerek tasarlanan duty-free alanında, Türkiye’ye ilk defa girecek markaların yanı sıra birçok yerli markanın sınırsız alışveriş seçeneği sunacağı ve mobil uygulamadan ön sipariş ile ürünlere beklemeden ulaşılabileceği belirtiliyor.