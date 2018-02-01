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3. Havalimanı’nı elektriklendireceğiz

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 30 binden fazla aracıyla, 66 ülkede boy gösteren TEMSA, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

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TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Sabancı Holding iştiraklerinden TEMSA’nın 2017 gerçekleşmeleri ve 2018 hedeflerine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, otobüs ve midibüs pazarı birlikte değerlendirildiğinde, TEMSA’nın bin 500 adetlik satış ve yüzde 28’lik payıyla, 2017’yi de lider tamamladığını bildirdi.       

YÜZDE 100 YERLİ

Akıllı şehir vizyonunun Türkiye için büyük bir fırsat penceresi açabileceğine dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi: “İstanbul’da inşası devam eden Üçüncü Havalimanı tamamlandığı zaman dünyanın en büyük, en modern havalimanı olacak. Bunun yanında Üçüncü Havalimanı neden ‘dünyanın ilk tam elektrikli havalimanı’ olmasın? Üçüncü Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi mega projelerin elektrikli araçlarla entegrasyonu akıllı şehir vizyonuna büyük katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Kanal İstanbul çevresinde yapılacak yeni altyapı çalışmalarının da yeni nesil araçlara uygun olarak tasarlanması ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Biz TEMSA olarak, yüzde 100 Türk mühendisliği araçlarımızla mega projeleri ‘elektriklendirmeye’ hazırız.”      

Külliye’de hizmet verecek

İnovasyon Haftası kapsamında, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edilen otobüsün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’de hizmet vereceğini aktaran Hasan Yıldırım, “Diğer bir Sabancı Topluluğu şirketi Enerjisa, önümüzdeki hafta Külliye’ye şarj istasyonlarını kuracak. Ardından elektrikli otobüsümüz Külliye içinde hizmet verecek” dedi. 

 

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