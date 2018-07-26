3. Havalimanı’nın ticari alanlarına ilgi yoğun

Dünyanın tek çatı altında sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı, teknolojiden kozmetiğe, giyimden dekorasyona, lüks tüketimden yeme-içme alanlarına kadar geniş yelpazede hizmet veren Türkiye’nin önde gelen 100’e yakın perakende şirketini ve şirketlerin üst düzey yöneticilerini “İGA Perakende Günü”nde ağırladı. İGA Havalimanı İşletmesi Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Mert Başar gerçekleştirdiği konuşmada tüm dünyanın gıptayla takip ettiği İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasına 100 günden daha kısa bir süre kaldığını belirterek şunları söyledi: “En önemli önceliğimiz, yolcu konforunu ve alışveriş deneyimini kusursuz hale getirmek. Bunun için de hem Türkiye’nin hem dünyanın en büyük perakende markaları ile işbirlikleri geliştiriyor; aynı zamanda ticari anlaşmalar yapıyoruz.”