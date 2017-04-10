Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

3 katlı tünelin güzergahını Yüksel Proje belirleyecek

İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce yapılan ihalesinde en yüksek puanı Yüksel Proje Uluslararası AŞ aldı. İhalede 10 günlük itiraz süreci başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu sürecin ardından 20 gün içinde firma ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanması planlanıyor. 4 firmanın teklif verdiği ihalede 100 puan alan Yüksel Proje Uluslararası AŞ, 28 milyon 835 bin lira teklif vermişti. Etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek. İhale sürecinin ardından 1 yıl içinde mühendislik projelerinin tamamlanması planlanıyor. İstanbul Boğazı’nın altından geçecek tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünel, TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. YİD modeliyle yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa Yakası’nda İncirli’den Anadolu Yakası’nda Söğütlüçeşme’ye 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak. Hattan günde 6.5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu görüntüler ABD'den... Sosyal medyada öfke yağdı

Bu görüntüler ABD'den... Sosyal medyada öfke yağdı

23 eyaleti dolaşan iki katlı tren

23 eyaleti dolaşan iki katlı tren

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Yan komşunun evine girdiğinde gördükleri şoke etti!

Yan komşunun evine girdiğinde gördükleri şoke etti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA