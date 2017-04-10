3 katlı tünelin güzergahını Yüksel Proje belirleyecek
İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce yapılan ihalesinde en yüksek puanı Yüksel Proje Uluslararası AŞ aldı. İhalede 10 günlük itiraz süreci başladı.
Bu sürecin ardından 20 gün içinde firma ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanması planlanıyor. 4 firmanın teklif verdiği ihalede 100 puan alan Yüksel Proje Uluslararası AŞ, 28 milyon 835 bin lira teklif vermişti. Etüt, proje ve mühendislik hizmetleri kapsamında, karada ve denizde derin sondaj çalışmaları yapılarak, zemin verileri belirlenecek. İhale sürecinin ardından 1 yıl içinde mühendislik projelerinin tamamlanması planlanıyor. İstanbul Boğazı’nın altından geçecek tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünel, TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. YİD modeliyle yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa Yakası’nda İncirli’den Anadolu Yakası’nda Söğütlüçeşme’ye 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak. Hattan günde 6.5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.
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