3. Köprü’ye geldi Türkiye’yi üs yaptı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için ekolojik köprü yaptıklarını belirten ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, şirketin 2014 yılı başında, ViaConPolonya ve Kisan İnşaat ortaklığında kurulduğunu söyledi. Şirket geçen yıl yüzde 17 oranında büyüme sağladığını belirten Başar “2018’in hemen başında İran’daki ilk projemizin sevkiyatlarına başladık. 2018 yılında özellikle yüksek açıklıklı çelik köprü ürünlerini de üretmek üzere makine yatırımını devreye soktuk. Bu sayede ürün yelpazesini genişleterek hem Türkiye hem de ihracat pazarlarında başarımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi. Firma üretime aktif olarak başladığı 2014 yılı sonundan itibaren Romanya ve Etiyopya başta olmak üzere 20’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

AVANTAJ SAĞLIYOR

Şirket olarak büyümelerinde dönüm noktası olarak adlandırabilecekleri iki proje olduğunu söyleyen Başar, “Dönüm noktası olarak bahsedebileceğimiz 2 projemiz bulunuyor. İlki İstanbul 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında gerçekleştirdiğimiz ekolojik köprü ve çelik menfez imalatları. İkincisi ise Etiyopya’da devam eden demiryolu projesi için üretimini yaptığımız çelik menfez ve altgeçitler. Bunlar teknolojik gelişmemiz ile birlikte bilgi birikimimizin hızla artmasına sebep oldu. Ürünlerimiz; estetik, çevreci ve ekonomik olmasından öte son derece hızlı imalata imkan vermesi ile öne çıkıyor. Zamandan edilen tasarruf birçok projede maliyetlerden çok daha fazla avantaj yaratıyor” diye konuştu.