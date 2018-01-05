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3 milyon memura kariyer fırsatı

Hükümet, kamuda çalışan yaklaşık 3 milyon memuru yakından ilgilendiren ek gösterge sistemini değiştirmeye hazırlanıyor.

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Hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden düzenleniyor. Kamuda kariyerin ve liyakate göre yükselmenin önünü açacak düzenleme ile zor şartlarda görev yapan personele emsaline göre daha fazla yüksek ücret ödenebilecek.
 
ÇALIŞANIN ÖNÜ AÇILACAK
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışmayla kamuda yükselmenin, çalışanlarının kendilerini ifade edebilmelerinin önünü açacak düzenleme yapacaklarını bildirdi. Memur sendikaları yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmesini isterken, düzenleme ile çalışanların mali haklarıyla ücret sisteminin değişmesi öngörülüyor. Maaşların temel ücret, görev ücreti, başarı ücretinden oluşması da seçenekler arasında bulunuyor.
Birçok kurumda müdür, şube müdürü unvanlı kadrolarda görev yapanlar haklarında geçerli olan ek gösterge rakamlarının düşük olmasından ve hiyerarşiye uygun olmamasından yakınıyor.

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