3 milyon memurun alacağı ek ödeme miktarı belli oldu!

Maliye Bakanlığı, memurların alacakları ek ödemelerdeki yeni katsayıları ve kıdem tazminatında uygulanacak tavan miktarlarını açıkladı. Bu yıl tüm ödemeler artıyor.

Kamuda çalışan yaklaşık 3 milyon memurun 2018'in ilk 6 ayında alacağı ek ödemeler belli oldu. Maliye Bakanlığı'nın bu konuda hazırladığı genelge Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0.108550), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1.699121) olarak belirlendi. Bu katsayılar ile çalışanların alacağı ek ödeme miktarları ve artışları ise şöyle gerçekleşti:

KİM KAÇ LİRA ALACAK?

Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin taban ve tavan ücretlerine yüzde 5.69 oranında artış yapıldı. Buna göre sözleşmeli personelin ücret tavanı 5.941,60 TL'ye yükseltildi.

Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda istihdam edilen sözleşmeli personelin 31.12.2017 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri yüzde 5.69 oranında artırıldı.

Vekalet ücreti ödemelerinde, "10.000" gösterge rakamı yerine "20.000" gösterge rakamı esas alınacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlandıkları tazminat oranlarına 20 puan ilave edildi.

Şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edildi.

Mübaşir kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlandıkları tazminat oranlarına 7 puan ilave edildi.

İtfaiye teşkilatı personelinin yararlanmakta olduğu zam puanları yüzde 50 artırıldı.

Veznedar kadrolarında bulunanların yararlandıkları mali sorumluluk zammı puanı yüzde 50 artırıldı.

TAZMİNAT TAVANI 5.001 LİRA

Zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları zam puanları yüzde 50 artırıldı.

2018'de asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 2.029,50 TL oldu.

01.01.2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001.76 TL'ye çıkartıldı.

Genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 01.01.2018 itibarıyla 4.693.26 TL oldu.

FARKLAR AYRICA ÖDENECEK

Aynı tebliğde ücretlerin artırılmasından sonra 01.01.2018-14.01.2018 tarihleri arasındaki fark tutarlarının ise hesaplanmalarını müteakiben ayrıca ödeneceği de belirtildi.(Sabah)