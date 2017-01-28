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3 milyon Rus turist geliyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, 2017 yılı için özellikle Rusya’dan son gelen verilerin çok iyi olduğunu ifade etti.

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Rusya’dan yapılan erken rezervasyonların 2015’in aynı döneminin erken rezervasyonlarına göre iki kat arttığına dikkati çeken Duran, şu değerlendirmelerde bulundu: “Şu anda yapılan erken rezervasyonların yüzde 50’sinin Türkiye olması bizim 2017’de Rusya’dan beklediğimiz 3 milyon trendinin yakalanacağının göstergesi. Onun için de eğer 2016’daki gibi Avrupa, Doğu Avrupa, diğer bölgelerdeki misafir sayısını korursak, Rusya’daki ve BDT ülkelerindeki bu yükselişle iyi rakamlara ulaşılacağını ümit inanıyoruz. Beklentimiz de bu yolda ilerliyor. 2015’i yakalamasak bile rakamsal olarak yakınlaşacağımıza inanıyoruz.”

ÇOK CİDDİ BİR TALEP VAR

Duran, Rusya’dan çok ciddi bir talep olduğunu ancak Avrupa’nın henüz o trendi gösteremediğini bildirdi. Güney Akdeniz, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan’a çok ciddi rezervasyon akışı olduğunu aktaran Duran “Tahmin ediyoruz önümüzdeki birkaç ay, Berlin fuarına kadar biraz daha belli olur. Herhalde bu sene Avrupa’da last minute (son dakika) rezervasyonlarla belirli noktalara ulaşırız. Çünkü İspanya, Yunanistan doldu diye haberler geliyor. Doğruysa last minute olarak herkes sonuçta Antalya’ya, Türkiye’ye geleceklerdir” dedi. 

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