3. Selim’in kolerahanesi Kırım Kongo’ya aşı bulacak
Osmanlıda kolerahane olarak da kullanılan Tarihi Beykoz Kışlası, Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne devrinden sonra bilim yuvası oldu. Binada Kırım Kongo hastalığı olmak üzere aşı çalışmaları yapılıyor.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Türkiye'nin bilim alanındaki faaliyetlerini hızlandıracak yeni çalışmalara imza atan Bezmialem Vakıf Üniversitesi, özelikle biyoteknoloji alanında dünya ile olan 30 yıllık mesafeyi kapatmak için harekete geçti. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üniversiteye hibe edilen Tarihi Beykoz Kışlası 2012 yılından itibaren üniversitenin imkanlarıyla restore edildi. Daha sonra da dünya üniversitelerinde çalışan Türk bilim insanları üniversiteye davet edilerek, kurulan Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ne başta Kırım Kongo hastalığına aşı bulma çalışmaları olmak üzere enzim laboratuarları kuruldu. Enstitüde endüstriyel enzim ve Hepatit B aşı üretimi, sıtma ve parat hormon üretimi gibi alanlarda çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar hem tersine beyin göçü için önemli bir aşama niteliği taşıyor hem de sağlık alanında yapılan ithalatı azaltmaya yönelik ciddi bir kaynak oluşturmayı hedefliyor.
200 YIL DAHA AYAKTA
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça, Tarihi Beykoz Kışlası’nın restorasyonunda büyük ölçüde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin payı olduğunu söyledi. Binayı tamamladıktan sonra Türkiye’nin yararına çalışmalara hizmet etmesi için gerekli faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Akça “Yaklaşık 1800’lü yılların başında III. Selim zamanında kurulan yapı bir dönem kolerahane olarak da hizmet vermiş. Şimdi ise modern zamanların moleküler tıp araştırmaları kurumu haline geldi. Bu binanın 200 yıllık geçmişi bulunuyor, gelecek 200 yılda da ayakta kalacak bir bina yapmak istedik. Hedefimiz şu: Burada, bugün Bezmiâlem’in ya da toplumun günlük ihtiyaçlarını karşılamaktan öte, 30-50 yıl sonrasının Türkiye’sinin ihtiyacı olabilecek bilimsel çalışmaları burada yürütmek” dedi.
Ahmet Akça, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsünün kadrosuna kazandırılan ilk Öğretim Üyesi Dr. Serdar Uysal’ın Harvard Üniversitesi’nden geldiğini belirterek “Gelir gelmez dedi ki bize, ‘Ben enzim üretirim’ Biz restorasyona devam ederken, o bodrum katında laboratuvarını kurdu ve enzim üretti.Türkiye yılda 150 milyon dolarlık endüstriyel enzim ithalatı yapıyor. Endüstriyel enzim, 300 milyon dolarlık bir pazara sahip ve Türkiye’de üretilmiyor. Ama artık Türkiye’de üretilmeye başlıyor. Kanada’dan, Amerika’dan gelen hocalarımız bulunuyor” dedi. Endüstriyel enzim araştırmalarıyla ilgili bilgi veren Dr. Serdar Uysal ise “30 yıl geriden geldiğimiz endüstriyel enzimlerle, mikropları fabrika gibi kullanarak, onlara değerli kimyasallar ürettiriyoruz” dedi.
Soldan sağa: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü Sekreteri Banu Altun, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Uysal, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Doymaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Tuncay, Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça, Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Aly, Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Uzm. Osman Akçakır ve Genel Sekreter Zeynep Gökçen.
100 KİŞİLİK ARAŞTIRMA EKİBİ
Sağlık ve biyoloji alanında araştırmaların yapılması planlanan Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsünde 10laboratuvar bulunuyor. Zamanla yaklaşık 100 kişilik akademik kadronun yer alacağı enstitüde ilk aşamada Harvard Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletlerinde değişik üniversitelerde görev yapan 6 öğretim üyesi göreve başladı. Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi hakkında şunları söyledi: “Üniversite olarak ise 2010-2011 eğitim yılında ilk öğrencilerimizi almaya başladık. Alanlarında uzmanlaşmış 506 akademisyenle hizmet veren Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bölümlerinde öğrencilerine eğitim hizmeti veriyor. Aralarında dünyanın sağlık alanında en saygın kuruluşlarının da yer aldığı 35 ülkeden 70 üniversite ile uluslararası işbirliği yapmakta.”
Almanya’dan hastalar geliyor
Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, “Dünyada Paratiroid bezi nakli gerçekleştiren tek multidisipliner hastane Bezmialem. Beykoz Enstitümüzdeki laboratuvarlarımızda, paratirid bezlerinin salgıladığı parathormonu üretmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz ve üretme aşamasındayız. Dünyada bu üretim çok sınırlı bir şekilde yapılıyor ve çok yüksek maliyetlerle hastalara sunulabiliyor. Bakanlıkla da anlaşma yaptık, Almanya’dan da hastalar geliyor, bu nakli onlara da yapacağız. Dünyada üç yer yapıyor bunu. Biz bunu toplumumuza çok daha erişilebilir bir maliyete sunmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.
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