3. Selim’in kolerahanesi Kırım Kongo’ya aşı bulacak

Türkiye'nin bilim alanındaki faaliyetlerini hızlandıracak yeni çalışmalara imza atan Bezmialem Vakıf Üniversitesi, özelikle biyoteknoloji alanında dünya ile olan 30 yıllık mesafeyi kapatmak için harekete geçti. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üniversiteye hibe edilen Tarihi Beykoz Kışlası 2012 yılından itibaren üniversitenin imkanlarıyla restore edildi. Daha sonra da dünya üniversitelerinde çalışan Türk bilim insanları üniversiteye davet edilerek, kurulan Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ne başta Kırım Kongo hastalığına aşı bulma çalışmaları olmak üzere enzim laboratuarları kuruldu. Enstitüde endüstriyel enzim ve Hepatit B aşı üretimi, sıtma ve parat hormon üretimi gibi alanlarda çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar hem tersine beyin göçü için önemli bir aşama niteliği taşıyor hem de sağlık alanında yapılan ithalatı azaltmaya yönelik ciddi bir kaynak oluşturmayı hedefliyor.

200 YIL DAHA AYAKTA

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça, Tarihi Beykoz Kışlası’nın restorasyonunda büyük ölçüde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin payı olduğunu söyledi. Binayı tamamladıktan sonra Türkiye’nin yararına çalışmalara hizmet etmesi için gerekli faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Akça “Yaklaşık 1800’lü yılların başında III. Selim zamanında kurulan yapı bir dönem kolerahane olarak da hizmet vermiş. Şimdi ise modern zamanların moleküler tıp araştırmaları kurumu haline geldi. Bu binanın 200 yıllık geçmişi bulunuyor, gelecek 200 yılda da ayakta kalacak bir bina yapmak istedik. Hedefimiz şu: Burada, bugün Bezmiâlem’in ya da toplumun günlük ihtiyaçlarını karşılamaktan öte, 30-50 yıl sonrasının Türkiye’sinin ihtiyacı olabilecek bilimsel çalışmaları burada yürütmek” dedi.

Ahmet Akça, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsünün kadrosuna kazandırılan ilk Öğretim Üyesi Dr. Serdar Uysal’ın Harvard Üniversitesi’nden geldiğini belirterek “Gelir gelmez dedi ki bize, ‘Ben enzim üretirim’ Biz restorasyona devam ederken, o bodrum katında laboratuvarını kurdu ve enzim üretti.Türkiye yılda 150 milyon dolarlık endüstriyel enzim ithalatı yapıyor. Endüstriyel enzim, 300 milyon dolarlık bir pazara sahip ve Türkiye’de üretilmiyor. Ama artık Türkiye’de üretilmeye başlıyor. Kanada’dan, Amerika’dan gelen hocalarımız bulunuyor” dedi. Endüstriyel enzim araştırmalarıyla ilgili bilgi veren Dr. Serdar Uysal ise “30 yıl geriden geldiğimiz endüstriyel enzimlerle, mikropları fabrika gibi kullanarak, onlara değerli kimyasallar ürettiriyoruz” dedi.