3 yıllık hedefine bir yılda ulaştı

Türkiye'nin lider dijital operatörü Turkcell 2017 yılını yüzde 23.4 gelir artışıyla tamamladı. Son 10 yılın en yüksek büyüme oranına denk gelen bu artışla, Turkcell’in yıllık geliri 17.6 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı yıldan yıla 3 puan artışla son 9 yılın en yüksek oranı olan yüzde 35.3 olarak gerçekleşti. Vergi uzlaşısı karşılığı hariç tutulduğunda net kâr ise yüzde 52 artışla 2 milyar 479 milyon TL oldu. Son 10 yılın en yüksek müşteri bağlılık oranına ulaşan Turkcell, 1.5 milyon yeni müşteriyi aboneleri arasına ekledi ve Türkiye’de abone sayısı 36.7 milyona ulaştı.

GELİRLERİNİ ARTIRDI

Mobil müşterilerin yüzde 56’sı ise en az bir Turkcell dijital servisini kullanır hale geldi. Bu sonuçlar kapsamında Turkcell, 15 Şubat sonuçlarına göre; dünyada piyasa değeri sıralamasında ilk 100’de yer alan telekom operatörleri arasında gelirlerini en yüksek oranda artıran şirket oldu. Göreve geldikten kısa bir süre sonra Turkcell’in 3 yıllık hedeflerini açıklayan Genel Müdür Kaan Terzioğlu, sektör liderliği için 2018 yılının sonunu işaret etmişti. Telekom sektörünün data ve dijital servislerle büyüyeceği öngörüsü ve bu çerçevede yapılan yatırımlar, Turkcell’i bu hedeflerine beklenenden 1 yıl önce ulaştırdı. Terzioğlu,”2018 yılı için hedeflediğimiz pazar liderliğine bir yıl önce ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Data ve dijital servisler üzerine kurduğumuz iş modelimiz, bizi telekomünikasyon sektörünün en yüksek cirosuna ulaştırdı. Böylece hem gelir büyümesinde hem de operasyonel kârlılıkta, yıl içinde iki kez yukarı yönde güncellediğimiz hedefleri de aşan sonuçları gerçekleştirmiş olduk. Bu güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarımızla hisse performansımızı da tarihi zirvelere taşıdık” dedi.

1.5 MİLYON YENİ ABONE

Terzioğlu, Turkcell’in müşteri bağlılığının 10 yılın en üst seviyesine çıktığını belirterek, “Artan müşteri memnuniyetinin etkisiyle 1.5 milyon müşteri kazanarak 36.7 milyon aboneye ulaştık. Mobil abonelerimizin yüzde 56’sı en az bir dijital servisimizi kullanır hale geldi. Geride bıraktığımız yirmi ayda büyümemizin temel yapıtaşlarından biri olan 4.5G şebekemizde 30 milyon aboneye ulaştık” dedi. Turkcell’in 2017 yıl sonu itibarıyla son üç yıllık faaliyetleri neticesinde 10.4 milyar TL yatırım, 5.7 milyar TL lisans ve 16.2 milyar TL vergi ve yasal yükümlülük olmak üzere Türkiye’ye toplam katkısı, 32.3 milyar TL’yi buldu. Turkcell 2017 yılında dağıtılan 3 milyar TL ile beraber, temettü politikasına paralel olarak son 3 yılda dağıttığı temettü 7 milyar TL’yi buldu.

BU YIL YÜZDE 15 ARTIŞ

Kaan Terzioğlu 2018 hedeflerine ilişkin de şu bilgileri verdi: “2017’de oluşturduğumuz sağlam temel ve stratejimiz doğrultusunda, 2018’de de güçlü performansımızı sürdürerek grup gelirlerimizin yüzde 13-15 artmasını, konsolide FAVÖK marjının yüzde 33-35 gerçekleşmesini öngörüyoruz. Müşterilerimizin bağlılığı ve ürünlerimizi tercih etmeleri sayesinde büyüyen dijital birikimimizi dünya pazarlarına açmaya odaklanıyoruz. Küresel servisler sunan dijital operatör duruşumuzu güçlendirecek işlere imza atmaya yönelik var a çalışmaya devam ediyoruz.”