Kamu kurum ve kuruluşlarına 30 bin memur alınacak

Kamuda en fazla geçici personel alımı yapan ikinci bakanlık ise İçişleri Bakanlığı. 4 bin 500 kişilik alım hakkı bulunan bakanlık, bugüne kadar 2 bin 248 kişi istihdam etti, sene sonuna kadar 2 bin 252 kişiyi daha işe alacak. Adalet Bakanlığı da yılsonuna kadar 2 bin 346 kişi daha istihdam edecek. Temmuz ayına kadar bin 496 kişi istihdam eden Tarım Bakanlığı ise yılsonuna kadar 2 bin 504 kişiyi daha işe alacak. 3 bin 500 kişilik geçici personel alımı yapacak olan kamu üniversiteleri ise bugüne kadar bin 92 kişiyi istihdam etti. Önümüzdeki dönemde 2 bin 408 kişi daha almaları bekleniyor. Kamu Hastaneleri Kurumu da 2017 bitene kadar bin kişilik daha istihdam yaratacak.

KURUMLAR İLANA ÇIKTI

Birçok kamu kurumu ilana çıkmış durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak arkeolojik kazılarda kazı yapacak 300 işçi ararken, kazılarda çalışacak arkeolog ve uzman da alacak.