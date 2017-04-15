Günsoy: 30 liranın altındaki sucuğu almayın

BAKANLIK TAKİPTE

Şarküteri ürünleri üreticisi Polonez markasıyla üretim yapan Trakya Et ve Süt ürünleri A.Ş Genel Müdürü Andaç Günsoy, karkas et fiyatının 20 liranın altına hiçbir zaman düşmediğini belirterek “O yüzden piyasada ortalama bir dana sucuğun kilosu 44-50 lira arasında fiyatlanıyor. Fermente sucuk ise 50 lira. Sucuğun normal fiyatı bu. 30 liraya da dana eti sucuk satılıyor ama dananın neresini kullanıyorlar belli değil” dedi. Sığır etine tavuk, hindi veya sakatat karıştırarak tağşiş yapmanın markalı ürünler için mümkün olmadığını anlatan Günsoy “Çünkü bakanlığın çok büyük yaptırımları var. Ayrıca bu isimleri ifşa ediyor. Bakanlık sürekli var-yok analizleri yapıyor, DNA’sına bakıyor” diye konuştu. Pastırma, sucuk gibi şarküteri ürünlerinin tüketiminin 2 milyar liraya çıktığını da anlatan Günsoy “2016 yılında sektörün tonaj büyüklüğü ise tahmini 100-150 bin ton aralığında” dedi. Polonez olarak marketlerde pazarın üçüncüsü olduklarını ve yüzde 8’lik pazar paylarını koruduklarını anlatan Günsoy, tonaj olarak üretimde ise pazarda 5’inci olduklarını belirtti. Polonez’in 1986 yılında Çatalca’da kurulduğunu belirten Günsoy “5 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyoruz. 210’u fabrikada, toplam 450 çalışanımız var. Tamamen helal şartlara göre üretiyoruz” dedi.

HEDEF 210 MİLYON CİRO

Günsoy yakında fabrikanın lojistik kısmını İstanbul içine taşıyıp kapasite artışı yatırımına gideceklerini de belirtti. Günsoy ayrıca Bağdat Caddesi ve Ataşehir’de restoranları bulunduğunu, İstinyepark’ta da bir şarküteriye sahip olduklarını söyledi. Günsoy “Geçen sene 182 milyon TL ciro yaptık. Hedefimiz 210 milyon liraya taşımak. Yüzde 8 gibi büyüme yakaladık. Bu yılki hedefimiz yüzde 10” diye konuştu.

Kokmayan pastırma yaptı

Andaç Günsoy, Ar-Ge çalışmalarıyla ‘Fit Yaşam’, ‘Polonez Glutensiz’ ve ‘Elit Lezzet’ adıyla ayrı ürün grupları oluşturarak ‘işlenmiş et ürünleri sağlıksızdır’ algısını yıkmaya çalıştıklarını söyledi. Günsoy “Sektörde ilk olarak glutensiz ürünler yaptık. Bir de proteini yüksek, yağ oranı düşük ‘Fit Yaşam’ ürünleri çıkardık. Yağı yüzde 1’lere çektik. Bu ürünleri diyetisyenler de öneriyor. Yine çemensiz, yani kokusuz pastırma yaptık. Bunları da Elit Lezzet diye adlandırdık” dedi.