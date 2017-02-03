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300 lirayla sobayı kalorifere çevirdi!

Giresunlu tesisat ustası Mücahid Yüksel, kömür sobasını kalorifer sistemine çevirerek büyük bir başarıya imza attı.

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Giresunlu tesisat ustası Mücahid Yüksel, kömür sobasını kalorifer sistemine çevirerek büyük bir başarıya imza attı ve evinin tüm odalarını aynı anda ısıtma imkanı bulmuş oldu.

Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan Mücahid Yüksel, yaptığı açıklamada sobalı olan evini kat kalorifer sistemine çevirmek için bir süredir araştırma yaptığını belirtti ve şunları söyledi;

Bir ay önce sobamı kat kaloriferi kazanına dönüştürmeye karar verdim. Bir hafta içerisinde de tüm çalışmaları tamamladım. İki haftadır da evimi geliştirdiğim sistemle ısıtıyorum. Buraya sıcak su elde etmek için bir sistem kurdum. Yine borular da bu sistemde bulunuyor. Sobadan elde edilen sıcak su borulardan geçerek evimdeki peteklere ulaşıyor. Soba ile sadece bir odayı ısıtırken, geliştirdiğim sistemle evimdeki tüm odalarını ısıtmam mümkün oldu.

Mücahid Yüksel bu teknolojiyi katı yakıtlı kazanların fiyatlarının yüksek olması nedeniyle evindeki sobayı değerlendirmeye karar verdiğini de dile getirdi. Sistemin genel olarak 300 liraya mal olduğunu ve hem sobanın hem de kaloriferin bir arada kullanılabildiğini de ifade etti.

Mücahid Yüksel, kalorifer sistemini geliştirmek için deneme çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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