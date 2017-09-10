300 milyar dolar yatırım yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım, Eskişehir›de, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşmasına katıldı. Gelecek on yılda sadece ulaştırma altyapılarına yapılacak yatırım tutarının 100 milyar dolar olduğunu vurgulayan Yıldırım, sağlık teknolojilerine de 100 milyar dolarlık yatırım yapılacağını kaydetti. Bilişim, teknoloji, bilgi, iletişim ve sanal gerçeklik alanında da 100 milyar dolarlık yatırım yapılacağına dikkati çeken Yıldırım, “300 milyar dolar yatırımdan bahsediyorum. Çok uzak yıllara değil 10 yıl için konuşuyorum. Bütün bunları planlarken hazırlığını yaparken boş da durmuyoruz. Ülkemizi küresel yatırımcılar bakımından bir çekim merkezi haline getirmek için de var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

DÜNYANIN MERKEZİYİZ

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin dünyanın merkezinde yer aldığını belirterek “Dünya bir küre. Parmağınızı nereye koysanız orası dünyanın merkezi ama bir fark var. Avustralya’ya parmağınızı koyun, 5 saat gidin sağa sola hiçbir yere varamazsınız ama Türkiye ile Eskişehir’e parmağınız koyun 3 saat uçarak 56 ülkeye varırsınız. İşte o da Türkiye’yi dünyanın merkezi olarak gösteriyor. Türkiye bunu hak ediyor. Sadece 56 ülkeye ulaşmıyoruz 1,5 milyar insanın, 30 trilyon dolar yıllık gayri safi hasılanın döndüğü bir coğrafyadan bahsediyoruz” dedi.

PETROL VE GAZDAN DAHA GÜÇLÜYÜZ

Küresel dünyada petrol ve gaz gücünün önemsenemeyecek olduğunu ifade eden Yıldırım “Bazılarının petrolü ve doğal gazı var. Bunlar mutlak üstün ama bizim de mukayeseli üstünlüğümüz var. Nedir o? Bulunduğumuz coğrafyadaki yetişmiş dinamik insanımız, genç nüfusumuzdur. O kaynaklar gelir, geçer, tükenir ama eğer yetişmiş insanınız, genç, dinamik nüfusunuz ve bulunduğunuz coğrafya daha önemlidir. Bu bağlamda orta ve uzun vadeli planlarımızı, projelerimizi yapıyoruz” diye konuştu.

DAHA ÇOK YATIRIM ÜRETİM VE İHRACAT

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin geleceğinin parlak olduğunu ve asılsız söylemlere itimat edilmemesi gerektiğini vurguladı. Hergün Türkiye hakkında olumsuz propaganda yapıldığını söyleyen Yıldırım “Karamsarlığa gerek yok. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu tehditlerin hepsini biliyoruz. Ne yapacağız? Daha çok üreteceğiz, yatırım yapacağız, ülkemize daha fazla güveneceğiz. Daha fazla yatırım yapınca ne olacak? Daha fazla istihdam, üretim olacak. Yeter mi? Ürettiklerimizi de satacağız. Sattığımız zaman refah artacak, bir de adil bölüşüm sağladığımızda gelecek kuşaklarımız, ülkemiz, dünyada parmakla gösterilen ülkeler arasına girecek. Bunda hiçbir tereddüdünüz var mı? Benim yok” açıklamasında bulundu.