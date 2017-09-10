300 milyar dolar yatırım yapılacak
Başbakan Binali Yıldırım, gelecek 10 yılda ulaştırma, sağlık ve teknolojiye 300 milyar dolar yatırım yapacaklarını belirterek “Bunları planlarken boş da durmuyoruz. Ülkemizi küresel yatırımcılar bakımından çekim merkezi haline getirmek için de çalışıyoruz” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Eskişehir›de, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları buluşmasına katıldı. Gelecek on yılda sadece ulaştırma altyapılarına yapılacak yatırım tutarının 100 milyar dolar olduğunu vurgulayan Yıldırım, sağlık teknolojilerine de 100 milyar dolarlık yatırım yapılacağını kaydetti. Bilişim, teknoloji, bilgi, iletişim ve sanal gerçeklik alanında da 100 milyar dolarlık yatırım yapılacağına dikkati çeken Yıldırım, “300 milyar dolar yatırımdan bahsediyorum. Çok uzak yıllara değil 10 yıl için konuşuyorum. Bütün bunları planlarken hazırlığını yaparken boş da durmuyoruz. Ülkemizi küresel yatırımcılar bakımından bir çekim merkezi haline getirmek için de var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
DÜNYANIN MERKEZİYİZ
Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin dünyanın merkezinde yer aldığını belirterek “Dünya bir küre. Parmağınızı nereye koysanız orası dünyanın merkezi ama bir fark var. Avustralya’ya parmağınızı koyun, 5 saat gidin sağa sola hiçbir yere varamazsınız ama Türkiye ile Eskişehir’e parmağınız koyun 3 saat uçarak 56 ülkeye varırsınız. İşte o da Türkiye’yi dünyanın merkezi olarak gösteriyor. Türkiye bunu hak ediyor. Sadece 56 ülkeye ulaşmıyoruz 1,5 milyar insanın, 30 trilyon dolar yıllık gayri safi hasılanın döndüğü bir coğrafyadan bahsediyoruz” dedi.
PETROL VE GAZDAN DAHA GÜÇLÜYÜZ
Küresel dünyada petrol ve gaz gücünün önemsenemeyecek olduğunu ifade eden Yıldırım “Bazılarının petrolü ve doğal gazı var. Bunlar mutlak üstün ama bizim de mukayeseli üstünlüğümüz var. Nedir o? Bulunduğumuz coğrafyadaki yetişmiş dinamik insanımız, genç nüfusumuzdur. O kaynaklar gelir, geçer, tükenir ama eğer yetişmiş insanınız, genç, dinamik nüfusunuz ve bulunduğunuz coğrafya daha önemlidir. Bu bağlamda orta ve uzun vadeli planlarımızı, projelerimizi yapıyoruz” diye konuştu.
DAHA ÇOK YATIRIM ÜRETİM VE İHRACAT
Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin geleceğinin parlak olduğunu ve asılsız söylemlere itimat edilmemesi gerektiğini vurguladı. Hergün Türkiye hakkında olumsuz propaganda yapıldığını söyleyen Yıldırım “Karamsarlığa gerek yok. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu tehditlerin hepsini biliyoruz. Ne yapacağız? Daha çok üreteceğiz, yatırım yapacağız, ülkemize daha fazla güveneceğiz. Daha fazla yatırım yapınca ne olacak? Daha fazla istihdam, üretim olacak. Yeter mi? Ürettiklerimizi de satacağız. Sattığımız zaman refah artacak, bir de adil bölüşüm sağladığımızda gelecek kuşaklarımız, ülkemiz, dünyada parmakla gösterilen ülkeler arasına girecek. Bunda hiçbir tereddüdünüz var mı? Benim yok” açıklamasında bulundu.
THY’Yİ HALKA AÇMASAK ÖLECEKTİ, ŞİMDİ UÇUYOR
Türk Havayolları ile ilgili bir anısını da paylaşan Yıldırım şunları söyledi: “O zaman Ulaştırma Bakanıyım, Çin’e gittik, döneceğiz ‘Uçak arızalandı, parça lazım’ dediler. ‘Alın takın’ dedim, ‘Olmaz alamayız, yeni uçak gelecek’ dediler. Ankara’dan boş uçak kalktı Çin’e kadar geldi. Bu ne ticarete uyar ne ülkenin menfaatlerine uyar. Mutlaka buraya bir şey yapmak lazım’ dedim ki sayın Cumhurbaşkanım, o zaman başbakandı, ‘THY’ye müdahale etmezsek zaten ölecek, yaparsak yaşama ihtimali olacak” dedim. ‘Halka arz edelim’ dedim. Bunu gerçekleştirdik. Hem marka, hem havacılıktaki göstergemiz ikiye katladı. Bir marka oldu, 246 noktaya uçuyor. Yapınca oluyor.”
Alma ağacının değil, satma ağacının altında oturalım
Türkiye’nin bütçe açığı ve cari açığı gibi iki sorunu olduğunu söyleyen Yıldırım, bunun yatırım, üretim ve ihracatla çözülebileceğini ifade etti. Eskişehir’den tüm Türk iş dünyasına seslenen Yıldırım “Size buradan, Eskişehir’den bir çağrım var, gelin hepimiz ihracatçı olalım. Dünya kazan biz kepçe dolaşalım ama gittiğiniz yerde komşunuzun işini elinden almayın yeni müşteri bulalım. Kalıcı refah ne zaman mümkün? Daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla. Alma ağacının altında oturmayalım, satma ağacının altında oturalım” dedi. Yatırıma yöneleceğiz. Ar-Ge, yenilikçilik, buralara daha çok yatırım yapacağız. Güney Kore, seçtikleri 6 sektörü kalkındırarak bugün hepimizin bildiği birçok küresel firmayı ürettişer. Türkiye’de de marka olan küresel firmalar üretmeye ihtiyacımız var.”
Yabancı yatırımcı 11 kat arttı
AK Parti Hükümeti ile birlikte yabancı yatırımlarda ciddi artış kaydedildiğini söyleyen Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı: “AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’de küresel sermayeli şirket sayısı 5 bin 221’di. Bugün ne kadar; 55 binin üzerinde.”
Bilecik ile Bursa arasını yeni yollarla birleştireceğiz
Yıldırım, 2001’de Eskişehir’e karayoluyla geldiğini, Sapanca’dan Bozüyük’e 5 saatte geldiğini anlatarak, salondakilere, “Şimdi ne kadar zamanda gidiyorsunuz” diye sordu. “İki saat” yanıtını alan Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: “Gülümbe rampaları dile gelse de konuşsa. O vadide delmediğimiz dağ kalmadı. Bilecik-Bursa’yı da birleştireceğiz. Bozüyük çıkışına bakın, başınız döner, bir yerden tünel çıkıyor, bir yerden alt geçit, bir yerden üst geçit, kendinizi San Francisco’da zannedersiniz” dedi.
55 İHRACATÇI YETMEZ
55 bin ihracatçının yeterli olmadığına değinen Yıldırım şunları söyledi: “Çok daha fazla olması lazım. Bunun için engelleri birer birer kaldırıyoruz. Herkesin yaptığı işi yapmaktan vazgeçeceğiz, kilogram başına daha yüksek gelir getiren işler üreteceğiz. Atıl kaynaklarımızı harekete geçireceğiz.
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