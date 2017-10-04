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33 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 33 mesleğe daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi.

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MYK Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "tehlikeli"  ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde mesleki yeterlilik belgesine sahip olunmasına önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda ilk olarak aralarında betoncu, duvarcı, makine bakımcısı ve tünel kalıpçısının olduğu 40 meslek için  2015 yılında belge zorunluluğu getirildiğini anımsattı.
 
Belge zorunluluğu olan meslek sayısını daha sonra 48'e çıkarttıklarını hatırlatan Ceylan, 26 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan üçüncü tebliğ ile 33  yeni meslekte daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini bildirdi.
 
BELGESİZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN CEZALANDIRILACAK
Ceylan, söz konusu meslekler arasında tren makinisti, PVC doğrama  montajcısı, iplik eğirme operatörü ve motosiklet bakım onarımcısı, otomotiv  kaportacısı, otomotiv montajcısı, motor testçisi, makine montajcısı ve otomotiv  prototipçisinin de olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
 
"Söz konusu mesleklerde 25 Eylül 2018'den itibaren Mesleki Yeterlilik  Belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak. Çalıştıranlar hakkında cezai işlem  uygulanacak. Yeni 33 meslekle birlikte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu  getirilen meslek sayısı toplamda 81'e yükseldi. Amacımız meslekleri ve bu  meslekleri icra edenlerin standartlarını üst seviyelere çıkartmak. Bunu  başardığımızda iş kazası sayısı düşecek, üretimin kalitesi ise artacak."
 
225 BİN ÇALIŞAN BELGE SAHİBİ OLDU
Çalışanların mesleki standartlarının uluslararası seviyeye  çıkarılmasını amaçlayan MYK, yetkilendirdiği kuruluşlar aracılığıyla çalışanlara  Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeye devam ediyor. Bugüne kadar 225 bin çalışana  belge veren Kurum, yıl sonunda sayıyı 300 bine yükseltmeyi hedefliyor.
 
Çalışanların belgeye sahip olması için yetkili kuruluşlarca düzenlenen  teorik ve pratik sınavlarda başarılı olmaları gerekiyor. Belge zorunluluğu  getirilen mesleklerle ilgili sınav ve belge ücretleri devlet tarafından  karşılanırken, sınavlarda başarılı olanların alacağı Mesleki Yeterlilik  Belgesi'nin uluslararası geçerliği bulunuyor.
 

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