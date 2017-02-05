35 bin konut yenilenecek

Kentsel dönüşüm için 2012’de çalışmalara başlanmasına rağmen, müteahhit ve ev sahipleri arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyletıkanan Fikirtepe’de 13 ada için kendtsel dönüşüm temeli atıldı. Fikirtepe’deki temel atma törenine Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İBB Başkanı Kadir Topbaş ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.

BABAM DA ARSA ALMIŞTI

Başbakan Yıldırım, 13 adada 10 binden fazla konut yapılacağını, Fikirtepe ele alındığında ise 35 bin konut inşa edileceğini belirterek, “Sadece burada değil bugüne kadar Türkiye’nin her köşesinde TOKİ marifetiyle özel firmalarımız sayesinde 100 binlerce konutu yaptık, şehirlerimizi yaşanabilir marka şehirler haline getirdik. Çünkü siz bunu çoktan hak ediyorsunuz. Çünkü siz bunların hepsine layıksınız. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. İşimiz hizmet, gücümüz sizlersiniz” diye konuştu. Binali Yıldırım, babasının da Fikirtepe’den 40 yıl önce arsa aldığını söyleyerek, “Rahmetli babam, Yumurtacı Abdibey Caddesi’nde bir arsa almıştı. Buraları karış karış bilirim. Burada yaşayan hemşehrilerimin yaşadıkları sıkıntıları bilirim. İnşallah yapılacak bu kentsel dönüşümle, Fikirtepe’de 13 adada tamamen yepyeni bir şehir inşa edilecek. Parklarıyla, yeşil alanlarıyla, toplu taşımayla, her yönüyle güzel, pırıl pırıl yaşanacak mekanları burada yapacağız. Sizlerin hizmetine vereceğiz. Bunun yanı sıra iki adada da dönüşüm çalışmaları başlıyor” dedi. Yıldırım, müteahhit firmalardan da isteğinin “Hemşehrilerimizi üzmeyin. İhtiyaçlarını karşılayın. Rızasını alın” olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

ONLARI MAĞDUR EDERİZ

“Kentsel dönüşüm gönüllü dönüşümdür, zorunlu dönüşüm değildir. Daha güzel, daha yaşanabilir mekanlar yapmak için bizim vatandaşımıza, milletimize en büyük vaatlerimizden biridir. İşte şimdi Fikirtepe’de bu dönüşümü gerçekleştirmekle hem daha konforlu, daha da çevresiyle yaşam alanlarıyla yeni bir şehir, yeni bir mahalle oluşturmuyoruz aynı zamanda depreme dayanıklı, daha güzel mekanları sizlerin hizmetine veriyoruz.” Törene katılan bazı vatandaşların müteahhit bir firmadan şikayetçi olduklarını dile getirmeleri üzerine Başbakan Yıldırım, “Merak etmeyin biz de onu mağdur ederiz hiç merak etmeyin” dedi.