35 bin konut yenilenecek

YENİ İSTİHDAM ALANLARI SAĞLIYORUZ

Kentsel dönüşüm projesinin hükümetin en önemli icraatlarından biri olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, 2002 yılında göreve geldiklerinde Türkiye’nin en önemli konularından birinin ev ve konut ihtiyacı olduğunu söyledi. Kolları sıvayarak, büyük bir konut seferberliği başlattıklarını ifade eden Yıldırım, kısa süre içinde sadece belirli şehirlerde değil Türkiye’nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirmeye başladıklarını belirtti. Bugün, gerek toplu konut projelerinde, gerekse kentsel dönüşüm çalışmalarında kararlılıklarının, aynen devam ettiğini söyleyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini de bugün Fikirtepe’de yaşıyoruz. Temelini attığımız her eser, açılışını başlattığımız her yeni proje, vatandaşımızın işini, aşını, ekmeğini büyütüyor, hayatını kolaylaştırıyor. İnsanlarımızın yaşam kalitesini artırmak, şehirlerimizin standardını yükseltmek en temel görevimizdir. Her yatırımla, iş alanı sağlıyoruz, yeni istihdam alanı sağlıyoruz.”