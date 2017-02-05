35 bin konut yenilenecek
Fikirtepe’de ev sahibi ve müteahhitler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 5 yıldır kazma vurulamayan kentsel dönüşüm yeniden başladı. Temel atma törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım “İlk etapta 10 bin toplamda 35 bin konut inşa edilecek” dedi.
Kentsel dönüşüm için 2012’de çalışmalara başlanmasına rağmen, müteahhit ve ev sahipleri arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyletıkanan Fikirtepe’de 13 ada için kendtsel dönüşüm temeli atıldı. Fikirtepe’deki temel atma törenine Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İBB Başkanı Kadir Topbaş ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.
BABAM DA ARSA ALMIŞTI
Başbakan Yıldırım, 13 adada 10 binden fazla konut yapılacağını, Fikirtepe ele alındığında ise 35 bin konut inşa edileceğini belirterek, “Sadece burada değil bugüne kadar Türkiye’nin her köşesinde TOKİ marifetiyle özel firmalarımız sayesinde 100 binlerce konutu yaptık, şehirlerimizi yaşanabilir marka şehirler haline getirdik. Çünkü siz bunu çoktan hak ediyorsunuz. Çünkü siz bunların hepsine layıksınız. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. İşimiz hizmet, gücümüz sizlersiniz” diye konuştu. Binali Yıldırım, babasının da Fikirtepe’den 40 yıl önce arsa aldığını söyleyerek, “Rahmetli babam, Yumurtacı Abdibey Caddesi’nde bir arsa almıştı. Buraları karış karış bilirim. Burada yaşayan hemşehrilerimin yaşadıkları sıkıntıları bilirim. İnşallah yapılacak bu kentsel dönüşümle, Fikirtepe’de 13 adada tamamen yepyeni bir şehir inşa edilecek. Parklarıyla, yeşil alanlarıyla, toplu taşımayla, her yönüyle güzel, pırıl pırıl yaşanacak mekanları burada yapacağız. Sizlerin hizmetine vereceğiz. Bunun yanı sıra iki adada da dönüşüm çalışmaları başlıyor” dedi. Yıldırım, müteahhit firmalardan da isteğinin “Hemşehrilerimizi üzmeyin. İhtiyaçlarını karşılayın. Rızasını alın” olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
ONLARI MAĞDUR EDERİZ
“Kentsel dönüşüm gönüllü dönüşümdür, zorunlu dönüşüm değildir. Daha güzel, daha yaşanabilir mekanlar yapmak için bizim vatandaşımıza, milletimize en büyük vaatlerimizden biridir. İşte şimdi Fikirtepe’de bu dönüşümü gerçekleştirmekle hem daha konforlu, daha da çevresiyle yaşam alanlarıyla yeni bir şehir, yeni bir mahalle oluşturmuyoruz aynı zamanda depreme dayanıklı, daha güzel mekanları sizlerin hizmetine veriyoruz.” Törene katılan bazı vatandaşların müteahhit bir firmadan şikayetçi olduklarını dile getirmeleri üzerine Başbakan Yıldırım, “Merak etmeyin biz de onu mağdur ederiz hiç merak etmeyin” dedi.
DAR GELİRLİ VATANDAŞA 250 BİN KONUT
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’ne katılan Özhaseki, 13 adada temel atma, 2 adada da yıkıma başlandığını söyledi. Türkiye’nin deprem kuşağında bulunduğunu, ülkenin yüzde 42’sinin deprem alanı olduğunu vurgulayan Özhaseki,
geçen yüzyılda 6 ve üzeri şiddetli 56 deprem yaşandığını belirterek şöyle devam etti: “82 bin kişi hayatını kaybetti. Yerin altındaki hareketlere mani olamayız. Yapmamız gereken tek şey hazırlıklı olmaktır. Bu anlamda büyük gayret içindeyiz. Bilim insanlarının da demesine göre 2030’a kadar İstanbul’da deprem karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Şiddeti de en az 7 olacak gibi gözüküyor. O yüzden bir an önce işe başlamamız lazım. İstanbul’da yılda 50 bin konut yıkılıp, yeniden yapılıyor. Bunu hızlandıracağız, en az 5 misline çıkartacağız. Yeni yasalarla İstanbul’da inşallah yılda 250 bin konut yapacağız. Bunların hepsi orta, dar gelirli vatandaşlara verilecek. 10 yıl içinde vatandaşlarımızı sağlıklı konutlara taşıyacağız.”
YENİ İSTİHDAM ALANLARI SAĞLIYORUZ
Kentsel dönüşüm projesinin hükümetin en önemli icraatlarından biri olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, 2002 yılında göreve geldiklerinde Türkiye’nin en önemli konularından birinin ev ve konut ihtiyacı olduğunu söyledi. Kolları sıvayarak, büyük bir konut seferberliği başlattıklarını ifade eden Yıldırım, kısa süre içinde sadece belirli şehirlerde değil Türkiye’nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirmeye başladıklarını belirtti. Bugün, gerek toplu konut projelerinde, gerekse kentsel dönüşüm çalışmalarında kararlılıklarının, aynen devam ettiğini söyleyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini de bugün Fikirtepe’de yaşıyoruz. Temelini attığımız her eser, açılışını başlattığımız her yeni proje, vatandaşımızın işini, aşını, ekmeğini büyütüyor, hayatını kolaylaştırıyor. İnsanlarımızın yaşam kalitesini artırmak, şehirlerimizin standardını yükseltmek en temel görevimizdir. Her yatırımla, iş alanı sağlıyoruz, yeni istihdam alanı sağlıyoruz.”
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