356 oda ve borsadan Zeytin Dalı’na tam destek

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde bir araya gelen oda ve borsa başkanları harekata ilişkin yaptıkları ortak açıklamada “Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin başlattığı Zeytin Dalı harekatının, haklı ve meşru olduğuna inanıyor ve destekliyoruz. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamızı kimse beklemesin” dediler.

EN GÜÇLÜ CEVAP

Açıklamada “Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatıyla devam eden operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Yurtdışında muhataplarımızı ve tüm küresel iş örgütlerini de, teröre karşı ortak duruş sergileme yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. TOBB ve 365 oda-borsa olarak milletimizin, devletimizin yanındayız. Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, huzurunu bozma niyetinde olanların da karşısındayız. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın” ifadeleri kullanıldı.