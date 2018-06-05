Emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar 2018 Emeklilere 3600 ek gösterge son dakika müjdesi

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Emekliye temmuzda en az yüzde 6.39 zam göründü



Enflasyon mayıs ayında yüzde 1.62 oranında artış göstererek beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, emeklilerin temmuz zammı da yavaş yavaş şekillenmeye başladı.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 oldu. Buna göre temmuz ayında enflasyon sıfır çıksa bile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı temmuzda yüzde 6.39 artacak. TÜİK verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 3.79 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12.15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 20.16 oldu. Öte yandan yüzde 12.64 ile çekirdek enflasyon tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Ana harcama grupları itibariyle mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 2.32, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.45 artış gerçekleşti.



KUR ZAMLARI ETKİLİ OLDU



Ana harcama grupları itibariyle mayıs ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün yüzde 0.15 ile en az artış gösteren grup oldu. Tüketici fiyatları bazında ise mayısta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41.98 ile havuçta görüldü. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34,39 ile önceki ayda olduğu gibi sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 19.43 ile taze fasulye izledi.



Öte yandan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde baz etkileri ile petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıtıyor” dedi. Bu arada dolar, açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin ardından 4.60’ın altını gördü. Analistler, beklentileri aşan enflasyonun perşembe günkü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin faiz artışı beklentilerini yükselttiğini, bunun da ilk tepki olarak döviz kurları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak" dedi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak. Böylece, bu görevlerden mevcutta emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak" dedi.







EK GÖSTERGE NEDİR?



Emekli ve memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.



Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.



Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.







POLİS VE ÖĞRETMENİN EK GÖSTERGE 3600 TALEBİ

Polis memurlarına 3600 ek gösterge verilmesi için TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklif, daha sonra Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelmişti. Polis memurlarının sosyal ve özlük haklarına ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi için verilen kanun teklifi yasalaştığında emeklilik ikramiyelerinde ciddi bir artış söz konusu olacak.

Göstergenin yükselmesi ile emekli olan bir polis memurunun maaşında 400 ile 500 lira emekli ikramiyesinde ise 17 bin ile 27 bin lira arsında bir artış meydana gelebilecek.

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri ise Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılıyor. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlık tarafından uygun görülmesine bağlı.

Dolayısıyla, öğretmenlere de her yıl 24 Kasım'da ikramiye ve 3600 ek gösterge verilmesi TBMM gündemine geliyor. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara, her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, kasım ayı net maaşı tutarında öğretmenler günü ikramiyesi ödenmesi öngören kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştu.

EK GÖSTERGE 3600 TABLOSU

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde yarattığı değişiklik.

1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı'na tabi bir işte çalışan devlet memurlarından, kazanılmış hak ve emekli keseneğine esas seviyesi 1/4 olan ve 30 yıl hizmeti bulunanlar ve aylık maaş bakımından, ilgili memurların yüzde 15'lik gelir vergisi dilimi için ek gösterge farkından kaynaklı tablo 2018 yılının ilk yarısı için şöyle;

EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'A ÇIKARSA

ARTIŞ AYLIK NET MAAŞ 23 TL EMEKLİ MAAŞI 641 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ 123 BİN 121 TL

EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'A ÇIKARSA

ARTIŞ AYLIK NET MAAŞ -38 TL EMEKLİ MAAŞI 569 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ 20 BİN 516 TL

Bu ek gösterge meselesi birçok kamu görevlisini, meslek grubunu ilgilendiriyor yani ek göstergenin 3000’den 3600’e çıkarılması, 3600’den 4800’e çıkarılması her ne kadar bir gösterge rakamı gibi olsa da kişilerin emekli aylığını etkileyen önemli bir faktör. Burada, tabii, bütün bu düzenlemeleri bir bütünsellik içerisinde yapmak gerekiyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşmelerinde soru üzerine konuya değinmiş ve yukarıdaki cümleleri sarf etmişti.









CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI



NTV ve Star TV ortak yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3600 ek göstergenin uzman jandarmalara da verilmesi yönündeki talepler iletildi. Erdoğan bu soruya, "hesabını yapmadan hiçbir şeyin sözünü veremem, muhalefet verir, onların durumu bekara karı boşamak gibi," dedi.



İşte söyleşinin ilgili bölümü



Nazlı Çelik: Emeklilere ikramiye yine 3 bin 600 ek gösterge gibi bu arada polisler vesaire hepsi memnun ancak binlerce mesaj geldiği için uzman jandarmalarda sizden bir müjde bekliyor bu konuda onu da iletmiş olayım. Bunlar seçim ekonomisine giriyor mu efendim?



Recep Tayyip Erdoğan: Biz bu tür adımları atarken bir defa hesabını yapmadan hiçbir şeyin sözünü vermem. Biliyorsunuz muhalefetin bundan önceki seçimlerde de halini gördük. Hiçbir yerde esamesi yok, bekara karı boşamak kolaydır, bakıyorsun bol kesenden dağıtıyorlar. Sen daha dur bakalım bir yetkin yok neye göre veriyorsun. Ben bir vereyim de diyor önümde bulduğum kasa neyse rahatlıkla boşaltırım. Çünkü bunların hayatı hep böyle geçmiş. Geçmişinde en basitinden ana muhalefetin başındaki zat SSK'nın başında olduğu zamanda hastanelerimizin durumu ortadaydı. Şimdi bizim hastanelerimizde böyle bir anlayış var mı? Bizim hastanelerimiz şu anda hepsi pırıl pırıl ve bunun ötesinde biz sağlıkta ciddi bir reform yaptık. Sağlıkta attığımızda bu adımla özellikle şehir hastanelerinde dünya ile yarışır hale geldik. 5 tanesinin açılışını yaptık. Bu 5 hastanemizin özellikle iftihar duyuyorum. Çünkü bunlardan biri Mersin birisi Adana birisi Yozgat birisi Isparta ve en son Kayseri'ye açtık. Şimdi önümüzde Ankara Bilkent var, bu aralar onun açılışını da yapacağız. Arkasından Elazığ ve Eskişehir var.



Nazlı Çelik: Muhalefet 16 yıldır işbaşındalar diyor niye şimdiye kadar yaptılar diyor. Bu emeklilik vesaire 3 bin 600 ek gösterge isteseler de bir KHK ile yapsalar bizde destek verirdik diyor.



Recep Tayyip Erdoğan: Biz 16 yıldır asla boş durmadık ve devraldığımız andan itibaren verilen ücretlerin biz çok çok üstünde ücretler verdik. Mesela 45 lira öğrencilere burs veriliyordu biz şu anda 500 liraya yakın bir rakama ulaştırdık. Öğretmenlerin, doktorların, hemşirelerin aldığı ücretler belliydi. Bu ücretler ciddi manada arttırdık. Bunlar Türkiye'yi takip etmiyorlar. Ne neydi nereye geldi bunlardan haberi yok bunların. Bizde öğretmen sayısı neydi şu anda ne? 300 bine yakın biz yeni öğretmen aldık. Bunların ücretleri de ne yazık ki bin liranın altındayken 3 bin liraya yakın hale geldi. Bu 16 yıllık süre içinde Türkiye sınıf atladı.