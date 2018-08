3600 ek gösterge son durum 3600 ek gösterge ne zaman verilecek kimleri kapsıyor maaşlar nasıl değişecek 3600 ek gösterge son durum haberleri nasıl? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek kimleri kapsıyor merak ediliyor. Ek gösterge Memur emekli maaşı nasıl değişecek? Vatandaşlar internetten 3600 ek gösterge son dakika haberlerini sorguluyor. 3600 ek gösterge son durum 2018 haberleri an be an takip ediliyor. 3600 ek gösterge nedir ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ile 2018 memur maaşları ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi öğretmenler, hemşireler, din görevlileri ve emniyet görevlileri ile bazı yöneticilerin ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltilmesi önerisinin emeklilik açısından bütçeye ilave 2.6 milyar lira tutarında bir yük oluşturacağı hesaplandı. Öğretmen, polis, hemşire, idareci ve din görevlilerine 3600 ek gösterge, AK Parti’nin seçim vaatleri arasında yer alıyordu. Hem çalışan hem de emekli polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilere ek gösterge artışı yapılacak. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor.

0 x 3600 ek gösterge son durum 3600 ek gösterge ne zaman verilecek kimleri kapsıyor maaşlar nasıl değişecek? Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge son dakika 2018 haberleri araştırılıyor. 3600 ek gösterge nedir kimlere ne zaman verilecek? Edinilen son bilgiye göre Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin gözü emeklilik ek göstergesi artışında. Kısa sürede yapılacak düzenleme ile söz konusu mesleklerde görev yapanların emeklilik ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Daha önce bu görevlerden emekli olanlar da bu haktan yararlanacak. Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Öğretmenler 3000, din görevlileri için en az dört yıl süreli 4 yıllık mezun olmaları halinde 3000, en az iki yıllık mezunu olmaları halinde ise 2200 ek gösterge rakamından yararlanıyor. Hemşireler dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmaları halinde 3000, iki yıl süreli mezunu olmaları halinde ise 2200 ek gösterge rakamından yararlanıyor. Maaşlara ek gösterge zammı geliyor Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin gözü emeklilik ek göstergesi artışında. Kısa sürede yapılacak düzenleme ile söz konusu mesleklerde görev yapanların emeklilik ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Daha önce bu görevlerden emekli olanlar da bu haktan yararlanacak. Ek göstergelerin 3.600'e çıkartılmasıyla emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda yükselecek. Birinci dereceden 30 yıllık polisin emekli aylığı 637 lira artacak. Emekli ikramiyesi 27 bin 13 lira yükselecek. Birinci dereceden 30 yıllık emekli öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 569, ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. 25 yıllık olanların ise emekli maaşı 533, ikramiyeleri 17 bin 97 lira yükselecek. 2200’DE İKRAMİYE VE MAAŞ YÜZDE 25 ARTAR Yeni Şafak için 2200 ve 3000 ek göstergelilerin 3600’e çıkarılması halinde elde edecekleri kazancı da hesaplayan İnce’ye göre, 25 yıl hizmeti olup 2200 ek göstergeden yararlananlardan, Temmuz-Aralık 2018 döneminde emekliye ayrılacakların ikramiyesi 82 bin 346 liradan, 103 bin 280 liraya çıkacak. 30 yıl hizmeti olanlardan Temmuz-Aralık 2018 döneminde emekliye ayrılacakların ikramiyesi ise 98 bin 815 bin liradan, 123 bin 935 liraya çıkacak. Yine 25 yıl üzerinden emekli aylığı bağlanmış veya bağlanacak ek göstergesi 2200 olanların aylıkları 2 bin 569 liradan, 3 bin 222 liraya yükselecek. 30 yıl üzerinden emeklilik aylığı bağlananlar veya bağlanacak olanların aylıkları ise 2 bin 740 liradan 3 bin 437 liraya yükselecek. EK GÖSTERGE EĞİTİME GÖRE Öğretmenler 3000, din görevlileri için en az dört yıl süreli 4 yıllık mezun olmaları halinde 3000, en az iki yıllık mezunu olmaları halinde ise 2200 ek gösterge rakamından yararlanıyor. Hemşireler dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmaları halinde 3000, iki yıl süreli mezunu olmaları halinde ise 2200 ek gösterge rakamından yararlanıyor. UNVAN MAAŞA YANSIYOR Bir kamu görevlisinin ek gösterge rakamı esas alınarak hesaplanan maaş kısmı, emeklilik keseneğine esas aylık tutarına dahil olduğundan, yapılacak değişiklikler hem emekli ikramiyesine hem de emekli aylığına doğrudan etki yapıyor. Maaşlar unvana göre bu artışlardan yararlandırılıyor. Emekli maaşına ek gösterge farkı Mülk sahiplerinin, ‘Almanya’dan oğlum gelecek, akrabam oturacak’ gibi sudan bahanelerle kiracıyı çıkarma dönemi Yargıtay kararıyla sona erdi. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin gözü emeklilik ek göstergesi artışında. Yapılacak düzenlemesiyle söz konusu mesleklerde görev yapanların emeklilik ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak. Bu sayede birinci dereceden 30 yıllık polisin emekli aylığı 637 lira artacak. Emekli ikramiyesi 27 bin 13 lira yükselecek. Birinci dereceden 30 yıllık emekli öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 569, ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. EK GÖSTERGE NEDİR? Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı. EK GÖSTERGE 3600 OLURSA NELER DEĞİŞECEK? Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak.

