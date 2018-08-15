3600 ek gösterge son durum kimlere verilecek 3600 ek gösterge son dakika Memur polis hemşire maaşı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge nedir maaşları nasıl etkileyecek? Vatandaşlar internetten ek göstergedeki son dakika gelişmelerini araştırıyor. Kamu çalışanlarının beklediği 3600 ek göstergede son durum merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planında yer almayan ek gösterge konusundaki gelişmeleri sizin için derledik. Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer almıştı

24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti'nin seçim beyannamesi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek göstergelerin 3 bin 600'e çıkarılacağını ifade etmişti. Erdoğan açıklamasında, 'Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum. Burayı hassas dinleyelim. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız.Yeni dönem yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. Çünkü vakit birlik vakti. Çünkü vakit Türkiye vakti. Erdem, irade, cesaret ile Türkiye şahlanacak.'' ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan Naci Ağbal ise "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak" açıklamasında bulunmuştu.

Eylem planında yer almadı

3600 ek gösterge Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planında yer almadı. Kamuda çalışanlar ek gösterge konusunda neler olacağına dair yanıt aramaya başladı. Buna göre artık ek gösterge bekleyenlerin Ekin ayını beklemeleri gerekecek.

Halihazırda Bakanlıklar ek gösterge konusunda çalışmalarına devam etse de ek göstergenin dışında kalan kamu personellerinin de taleplerinin olması nedeniyle bu konudaki çalışmaların vakit alması bekleniyor. Bu da sürenin uzayabileceği anlamına geliyor.

Kritik soru: Statü mü eğitim mi dikkate alınacak?

3600 ek gösterge konusunda kapsama hangi kamu personellerinin gireceği konusunda kritik soru statünün mü yoksa eğitimin mi dikkate alınacağı. Eğer statüye göre ek gösterge verilecek ise tüm öğretmen, hemşire, polis, din görevlileri bundan faydalanabilecek ancak eğitim durumu dikkate alınırsa sadece lisans mezunları bu uygulamadan yararlanacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

ÖĞRETMEN VE POLİSLERİN EK GÖSTERGE TALEBİ

30 hizmet yılında ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan "öğretmen" ve "hemşire" kadro unvanlı personelin ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin, bu personelin; aylık ücretine, emekli aylığına ve emekli ikramiyesine büyük katkı yapacağı tartışılmaz. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz aylarında yapılırken, bu aylar dışında emeklilik talebinin gerçekleştirilmesi il sınırlarında sınıf ve branş öğretmen fazlasının bulunması ve işlemlerin Bakanlık tarafından uygun görülmesine bağlıdır.

Öğretmenler için ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, kasım ayı net maaşı tutarında ikramiye verilmesini öngören kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştu.

TBMM başkanlığına polis memurlarına 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin kanun teklifi, sonrasında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmişti. Göstergenin yükselmesi ile beraber bir polis memurunun maaşında 400 ila 500 lira emekli ikramiyesinde ise 17 bin ile 27 bin lira arasında bir artış meydana gelecek. Kanun teklifi yasalaştığında polis memurlarının sosyal ve özlük haklarına ilişkin mağduriyetleri giderilmiş olacak.

EK GÖSTERGE 3600 OLURSA NELER DEĞİŞECEK?

Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak. Ek göstergenin yükselmesi ile meydana gelecek maaş değişikliği aşağıdaki gibidir;