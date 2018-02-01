38.6 milyon turist 26.3 milyar dolar gelir

Türkiye 2015 ve 2016’da büyük turist ve gelir kaybı yaşarken, 2017’yi toparlanma yılı ilan eden sektörün başarısı rakamlarla gözler önüne serildi. Böylece 2018’de beklenen rekorun ayak sesleri de geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin turizm istatistiklerine göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 26 milyar 283 milyon 656 bin dolara çıktı. Söz konusu gelirin yüzde 77.4’ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22.6’sı ise gurbetçilerden elde edildi. Türkiye’ye gelen turist sayısı, 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 23.1 artarak 38 milyon 620 bin 346 kişiye ulaştı. Bunların yüzde 83.1’i olan 32 milyon 79 bin 527 kişiyi yabancılar, yüzde 16.9’u olan 6 milyon 540 bin 819 kişiyi ise gurbetçiler oluşturdu.

681 DOLAR HARCAMA

TUİK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre geçen yılki gelirin 21 milyar 461 milyon 603 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 822 milyon 53 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde kişi başına ortalama harcama 681 dolar oldu. Geçen yıl turizm gideri bir önceki yıla göre yüzde 1.7 artarak 5 milyar 137 milyon 244 bin dolar oldu. Bunun 4 milyar 95 milyon 120 bin dolarını kişisel, 1 milyar 42 milyon 124 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye’ye, Rusya’dan 4 milyon 715 bin 438, Almanya’dan 3 milyon 584 bin 653, İran’dan 2 milyon 501 bin 948 ziyaretçi geldi.

HEDEFLERİMİZE İLERLİYORUZ

Turizm rakamlarını değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş “2023 için 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefine doğru ilerliyoruz. Turizmde güzel bir yıl geçireceğimizin ilk sinyallerini yabancı tur operatörlerinden alıyoruz. Rezervasyonlarda şimdiden yüzde 70’lik artışlar yaşandığını müjdeliyorlar. 2018 yılının rekor kıracağımız bir yıl olmasını bekliyoruz” dedi.