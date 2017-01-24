4 bin 500 kişiyi işe alacak

Ülker, Godiva ve United Biscuits gibi dünya markalarını da çatısı altında bulunduran Yıldız Holding, 2021 yılına kadar 5 milyar lira yatırım planlıyor. Grubun sadece bu yılki istihdam hedefi ise 4 bin 500. Godiva’nın Çin ve Japonya gibi ülkelerdeki stratejisini paylaşmak üzere Şangay’da toplantı düzenleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, geçen yıl yüzde 12 büyüdüklerini söyledi.

1 DOLARLA İŞİMİZ YOK

İlk kez grubun konsolide cirosunu da paylaşan Ülker “Bizim işlerimiz şeffaf. 2016 yılını 34.3 milyar TL brüt ciro ile kapatıyoruz. Ülker, Godiva ve McVities’i çatısı altında birleştirdiğimiz pladis’in cirosu ise 14.3 milyar lira. Son beş yıla baktığımızda, Yıldız Holding olarak 3.6 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Bunun 2.7 milyar TL’si Türkiye’ye yapıldı. 2016’da ise 1.3 milyar lira yatırım yaptık. Bunun yarısını Türkiye’de gerçekleştirdik. 4 bin 500 kişiye de ilave istihdam sağladık. Toplam çalışan sayımız 56 bine, Türkiye’deki istihdamımız ise 40 bine ulaştı. 73 milletten çalışanımız var” dedi.Ülker, grubun ulaştığı büyüklüğü anlatırken “Çok şükür bizim kuruşla, 1 dolarla işimiz yok” diyerek FETÖ’nün simgesi haline gelen 1 dolarlara gönderme yaptı. Ülker “Ana işimiz olan bisküvi, çikolata ve şekerleme işine odaklanıyoruz. Ülker, McVitie’s ve Godiva bizim ikonik markalarımız. Her üçünün de global arenada güçlenmesi için yatırım yapıyoruz. Yıldız Holding olarak, 2021 yılına kadar işlerimize 5 milyar TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi. “2017 için de çift haneli büyüme hedefimiz var” diyen Ülker “Bu yıl yaklaşık 4 bin 500 yeni istihdam yaratmayı hedefliyoruz” dedi. Yeni global şirketler pladis’in şu anda Türkiye, İngiltere, Hollanda, S. Arabistan ve İsveç’te sektör lideri olduğunu ve 130 ülkeye direkt, 190 ülkeye de dolaylı ihracatı bulunduğunu belirten Ülker “Bizim hayalimiz Türkiye’den çıkan güçlü, global bir şirket olmak, global markalarımızı büyütmek. pladis, 13 ülkede üretim yapıyor. pladis’i halka açacağız. Ama daha ileride. Premium çikolata kategorisinde Japonya, Amerika ve Çin’de Godiva ile lideriz” diye konuştu.Ülker “15 Temmuz’dan sonra satışlarımız sadece 1.5 gün aksadı. Yatırımlarımızın hızını kesmedik. İstihdamı artırdık, yeni işler yaptık. Ekonomide istikrar bozulmadıkça bizim işlerimize olumsuz bir etkisi olmuyor. Bu sene, uluslararası ortaklarımızla güven tazeledik. Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunun altını çizerek onlara Türkiye’ye yatırımlarını sürdürmelerini telkin ettik. 6 yabancı ortağımız ile Türkiye’ye bu zamana kadar 1 milyar TL reel yatırım yaptık. Yatırımcı girişleri ile bu rakam 4 milyar TL’yi aştı” dedi.