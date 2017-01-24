4 bin 500 kişiyi işe alacak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 5 yılda 5 milyarlık yatırım planladıklarını söyledi. İlk kez grubun konsolide cirosunu da paylaşan Ülker “2016 yılını 34.3 milyar TL brüt ciro ile kapatıyoruz. geçen yıl 4 bin 500 kişi işe aldık. Bu yıl da o kadar alacağız” dedi.
- Yaşar Kızılbağ
Ülker, Godiva ve United Biscuits gibi dünya markalarını da çatısı altında bulunduran Yıldız Holding, 2021 yılına kadar 5 milyar lira yatırım planlıyor. Grubun sadece bu yılki istihdam hedefi ise 4 bin 500. Godiva’nın Çin ve Japonya gibi ülkelerdeki stratejisini paylaşmak üzere Şangay’da toplantı düzenleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, geçen yıl yüzde 12 büyüdüklerini söyledi.
1 DOLARLA İŞİMİZ YOK
İlk kez grubun konsolide cirosunu da paylaşan Ülker “Bizim işlerimiz şeffaf. 2016 yılını 34.3 milyar TL brüt ciro ile kapatıyoruz. Ülker, Godiva ve McVities’i çatısı altında birleştirdiğimiz pladis’in cirosu ise 14.3 milyar lira. Son beş yıla baktığımızda, Yıldız Holding olarak 3.6 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Bunun 2.7 milyar TL’si Türkiye’ye yapıldı. 2016’da ise 1.3 milyar lira yatırım yaptık. Bunun yarısını Türkiye’de gerçekleştirdik. 4 bin 500 kişiye de ilave istihdam sağladık. Toplam çalışan sayımız 56 bine, Türkiye’deki istihdamımız ise 40 bine ulaştı. 73 milletten çalışanımız var” dedi.Ülker, grubun ulaştığı büyüklüğü anlatırken “Çok şükür bizim kuruşla, 1 dolarla işimiz yok” diyerek FETÖ’nün simgesi haline gelen 1 dolarlara gönderme yaptı. Ülker “Ana işimiz olan bisküvi, çikolata ve şekerleme işine odaklanıyoruz. Ülker, McVitie’s ve Godiva bizim ikonik markalarımız. Her üçünün de global arenada güçlenmesi için yatırım yapıyoruz. Yıldız Holding olarak, 2021 yılına kadar işlerimize 5 milyar TL daha yatırım yapmayı hedefliyoruz” dedi. “2017 için de çift haneli büyüme hedefimiz var” diyen Ülker “Bu yıl yaklaşık 4 bin 500 yeni istihdam yaratmayı hedefliyoruz” dedi. Yeni global şirketler pladis’in şu anda Türkiye, İngiltere, Hollanda, S. Arabistan ve İsveç’te sektör lideri olduğunu ve 130 ülkeye direkt, 190 ülkeye de dolaylı ihracatı bulunduğunu belirten Ülker “Bizim hayalimiz Türkiye’den çıkan güçlü, global bir şirket olmak, global markalarımızı büyütmek. pladis, 13 ülkede üretim yapıyor. pladis’i halka açacağız. Ama daha ileride. Premium çikolata kategorisinde Japonya, Amerika ve Çin’de Godiva ile lideriz” diye konuştu.Ülker “15 Temmuz’dan sonra satışlarımız sadece 1.5 gün aksadı. Yatırımlarımızın hızını kesmedik. İstihdamı artırdık, yeni işler yaptık. Ekonomide istikrar bozulmadıkça bizim işlerimize olumsuz bir etkisi olmuyor. Bu sene, uluslararası ortaklarımızla güven tazeledik. Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunun altını çizerek onlara Türkiye’ye yatırımlarını sürdürmelerini telkin ettik. 6 yabancı ortağımız ile Türkiye’ye bu zamana kadar 1 milyar TL reel yatırım yaptık. Yatırımcı girişleri ile bu rakam 4 milyar TL’yi aştı” dedi.
Şok bu yıl bin mağaza açacak
Gıda dışı yatırımlarının da devam ettiğini anlatan Ülker, şunları söyledi: “Kişisel bakım kategorisi son dönemde yaptığımız en büyük gıda dışı yatırımlardan biri oldu. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız 300 milyon TL’lik yatırıma ilaveten, 2016’nın ilk çeyreğinde tamamlanan 200 milyon TL’lik yatırımla temizlik kağıdı konusundaki kapasiteyi iki katına çıkardık. Komili’ye yatırımlarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 2016’da yatırım yaptığımız şirketlerimizden biri de Şok Market oldu. 2011 yılında 1.135 mağaza ile devraldığımız Şok Market, 2016 yılı sonu itibariyle 4 bin mağazaya ulaştı. Sadece 2016 yılı içinde 1.000 mağaza açtık ve 4 bin civarında yeni istihdam sağladık. MİS, Piyale, Evin, Vatan Konserve, Mintax gibi markalara Şok mağazalarımızda yeniden can verdik. Bu markalar şu anda sadece Şok Marketler’de satılıyor. Bu markaları büyütmeye devam edeceğiz. Bu yıl bin mağaza daha açmayı planlıyoruz. Uno’da son üç yılda 90 milyon dolar yatırım yaparak, fabrika sayısını iki yılda yediye çıkardık.”
KAKAO ŞİRKETİ ALMAK ÜZEREYİZ
Murat Ülker, Türkiye, S. Arabistan, İngiltere, Amerika ve Belçika’da çikolata üretim tesisleri için yarı mamul temin edecek bir fabrikayı satın almak üzere olduklarını da açıkladı. Ülker “Afrika’da kakao çekirdeğini yerinde işleyip sevk etmek için bir kakao işleme fabrikası satın almak üzereyiz. Böylece yarı mamul imalatı yapmış olacağız. Yıllık 40 bin tonluk bir üretimi var. Bu bizim ihtiyacımızın yaklaşık dörtte biri kadar” dedi.
Godiva, Çin’de her hafta bir mağaza açıyor
Yıldız Holding bünyesine geçtikten sonra, özellikle Japonya, Çin ve Ortadoğu’da hızla büyüyen dünyanın en ünlü premium çikolatası Godiva, Çin’deki 107’nci mağazasını açtı. Godiva Çin’de her hafta yeni bir mağaza daha açarak 2017 sonunda 150’den fazla mağazaya ulaşmayı hedefliyor. 1926 yılında Belçika’da kurulan ve Yıldız Holding satın aldığında 510 milyon dolarlık cirosu bulunan Godiva’nın 8 yıllık sürede cirosu yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı, mağaza sayısı 750’ye çıktı. Godiva’nın Çin’deki Yönetim Kurulu Toplantısı için Şangay’da bulunan Godiva CEO’su Mohamed Elsarky “Yıldız Holding Godiva’yı satın alana kadar Çin pazarı Godiva’nın radar alanında değildi. Yıldız Holding yönetiminde, ülkedeki ilk iki Godiva mağazasını 2009 yılında açtık. Marka çok sevildi; 2010-12 arasında 28 mağaza açıldı. Çin’de 20 çalışanımızla başlayan bu yolculuk, şu an 800 çalışanımızla devam ediyor. Satışlar 2016’da 54 milyon dolar olarak gerçekleşti; 2020’de bu rakamın 300 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz. 2020 yılına kadar hedefimiz; Çin’de 44 şehirde 300 mağazaya ulaşmak” dedi. Godiva Çin&Pasifik Bölgesi Genel Müdürü Andy Farrow ise ‘horoz’ yılına giren Çin için özel tasarımlı ürünler yaptıklarını söyledi.
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