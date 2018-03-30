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4 B'ye geçişte ücretlere yüzde 10 zam yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, '4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz.' dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "4 C'den 4 B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Ücretlerinde yüzde 10 artış yapıyoruz. İzin sürelerinde de bir düzenleme gerçekleştireceğiz." dedi.

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