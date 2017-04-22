4 trilyon dolar’lık fonlar yatırım için kapıda

Referandum sonrası Türkiye, yatırımcılar açısından gelişen ülkeler arasında yıldız ülke haline geldi. Geçen hafta borsa rekor seviyeye ulaşırken, TL’de güçlendi. Dünyanın dört bir tarafından da doğrudan yatırım için mesajlar artmaya başladı. Son olarak da toplam değeri 4 trilyon doların üzerinde olan dev fonlar, yönünü Türkiye’ye çevirdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın Bahar Toplantıları kapsamında gittiği Washington’ta görüştüğü küresel yatırım fonlarının Türkiye›ye artan ilgisi olduğunu söyledi. Maliye Bakanı Ağbal, büyüme dostu kamu maliyesinin 2017 yılında ekonomiye can suyu veren önemli teşvikler sunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Bu teşvikler, Türkiye’nin 2002 yılından bu yana sürdürdüğü mali disiplin sayesinde, kazanılan mali alan sayesinde veriliyor. Bu mali disiplini ve alanı korumaya devam edeceğiz. Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye artan bir ilgisi var. Burada görüştüğümüz ve toplam bilançoları 4 trilyon doların üzerinde olan Avrupa, Amerika ve Kanada merkezli fonlar, Türkiye’nin referandum sonrası dönemde reformlara hız kazandırmasını beklediklerini, eğer gerekli adımlar atılırsa Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler içinde olumlu yönde ayrışacağını, bu nedenle Türkiye’ye yatırım yapma iştahlarının yüksek olduğunu dile getirdi. Bu yatırımların önümüzdeki dönemde peyderpey gerçekleşmesini bekliyoruz.”

BELİRSİZLİK KALKTI

Washington’da küresel yatırım fonlarının yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştiren Ağbal, referandum sonrasında ekonomi üzerindeki belirsizliklerin ortadan kalktığını, gündemin yapısal reformların hızla uygulanması olduğunu dile getirdi. Öncelikli reformlar arasında kamu maliyesi, iş gücü piyasası, eğitim ve hukuk sistemi ile İstanbul Finans Merkezi ve mikro sektörel reformların yer aldığını belirten Ağbal, Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile İstanbul Finans Merkezi Kanun Tasarısını gelecek haftalarda Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunacağını aktardı.