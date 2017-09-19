4 yeni banka daha katılım bankacılığına giriyor

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, Türkiye’deki katılım bankacılığında yaşanan gelişmeleri ve gelecek öngörülerini anlattı. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın sektörde büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade eden Osman Akyüz, katılım bankalarının şube sayısının bine yaklaştığını, katılım bankalarında 14 bin 867 kişinin istihdam edildiğini kaydetti. Akyüz, 7 Eylül 2017 itibarıyla sektörün topladığı fon miktarının geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 14 artarak 96 milyar 674 milyon liraya ulaştığını söyledi.

TOPLANAN FON MİKTARI 100 MİLYARA DAYANDI

Akyüz, “Bu fonların 52,2 milyar lirası TL, 40,8 milyar lirası da yabancı para cinsinden oluşuyor. Aynı dönemde geçen yılın sonuna göre TL fonlar yüzde 7, YP fonlar yüzde 24 artış gösterdi. Sektör 7 Eylül itibarıyla 97 milyar 273 milyon lira düzeyinde fon kullandırımında bulunurken, geçen yılın sonuna göre fon kullandırım tutarı yüzde 12 yükseldi” dedi. Geçen yılın sonunda sektörün aktif büyüklüğünün 132 milyar 778 milyon lira düzeyinde bulunduğunu belirten Akyüz, 7 Eylül itibarıyla aktif toplamın 143 milyar 451 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

YENİ KATILIM BANKALARI YOLDA

İslam Kalkınma Bankası’nın iştiraklerinden bir kurumun Adabank ile ilgilendiği duyumunu aldıklarını belirten Akyüz, Adabank’ı alanların katılım bankacılığı sektörüne girebileceğini söyledi. Akyüz, Türk Ticaret Bankası’nın katılım bankası olarak sektöre tekrar gireceğinden söz edildiğini, Emlak Bankası’nın yeniden faaliyete geçerek katılım bankası olacağına dair bilgiler olduğunu, PTT’nin de katılım bankası kurmak istediğine dair duyumların konuşulduğunu anlattı.

BÜTÜN KURULUŞLAR ÜST KURULA TABİİ OLACAK

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, uzun süredir konuşulan ve katılım bankalarının merakla beklediği Merkezi Danışma Kurulu'nun çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Sektörde faaliyet gösteren bütün kurumların 'faizsizlik' prensiplerine uygunluğunu denetleyecek 'Merkezi Danışma Kurulu' adıyla üst bir kuruluş kurulacağını anlatan Akyüz, 'faizsizlik' esasıyla çalıştığını iddia eden bütün kuruluşların söz konusu kurula tabi olacağını bildirdi.

YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE BÜYÜME OLUR Bu yılın sonunda katılım bankacılığında yüzde 20’nin üzerinde büyüme beklediklerini ifade eden Akyüz, şunları kaydetti: “Faizlerin yüksek olması katılım bankalarını zorluyor. Bankalar faiz taahhüdünde bulunuyor, katılım bankaları olarak biz kazandığımız parayı dağıtıyoruz. Bankalar kendi arasında faiz yarışına girdi. Yüzde 14-15 mevduata verilen faizler var. Faiz artışı katılım bankalarını zorluyor. Faizler düşerse biz daha rekabet edebilir hale gelebiliriz. Faiz yarışı bizi sıkıntıya sokuyor.” Faizlerin inmesi için enflasyonun düşmesi gerektiğini vurgulayan Akyüz, hükümetin aracılık maliyetlerini aşağı çekmesi, bankacılık sisteminin sağlam olabilmesi için bankaların kar etmesi gerektiğini söyledi.

MECLİS'TEN 2018'DE ONAY BEKLİYORUZ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Faizsiz Finans Kanun Tasarısı hazırladığını hatırlatan Akyüz, tasarının TKBB, Türkiye Bankalar Birliği, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi ilgili kurumların görüşüne açıldığını duyurdu. Akyüz, söz konusu kanun tasarısının 2018’de TBMM’den geçmesini umduklarını ifade etti. (Yeni Şafak)