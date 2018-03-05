400 bin fındık üreticisinin gözü destek ödemesinde

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yaklaşık 400 bin fındık üreticisinin sabırsızlıkla 2017 yılına ait alan bazlı gelir desteği ödemesini beklediğini söyledi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2009 yılında ilk defa fındık üreticilerine ödenmeye başlanan desteğin, bu yıl da devam edeceğini anımsattı.

Ödemelerin kısa sürede yapılmasını beklediklerini ifade eden Soydan, "Üreticilerimize dekar başı 170 lira ödeme yapılacak. Geçen yıllarda olduğu gibi para üreticilerimizin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacak." dedi.

"Bu para bölgedeki üreticilerimize nefes aldıracak"

Soydan, ödemeye ilişkin henüz net bir gün verilmediğini belirterek, "Yaklaşık 400 bin fındık üreticisi sabırsızlıkla alan bazlı gelir desteği ödemesini bekliyor. Beklentimiz ve temennimiz özellikle bahar bakımının yapıldığı bu dönemde paraların yatırılması. Bu para bölgedeki üreticilerimize nefes aldıracak." diye konuştu.

Soydan, destek ödemesinden en fazla Ordulu üreticilerin yararlanacağını vurgulayarak, şöyle devam etti: